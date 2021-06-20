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FIBA запретила белорусским болельщикам приходить с БЧБ-флагами. Вот что они придумали

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы приехали поддержать сборную в игре со шведами без флагов, но…

Напомним, несколько дней тому на Евробаскете во время игры белорусской команды со сборной Испании, болельщики развернули бело-красно-белые флаги. Этот момент даже попал в эфир БТ и несколько секунд зрители могли созерцать флаги с Погоней, пока их не прикрыли заставкой.

Самих болельщиков позже вывели со стадиона, объяснив, что во время игр, по правилам FIBA, допускаются только официальные флаги стран-участниц.

На игру со шведами белорусы уже пришли без флагов. Зато в бело-красной одежде и в футболках с именами Снытина и Левченко, сообщает Трибуна.

«Верым! Можам! Пераможам!» — скандировали они.

Отметим, что женская сборная Беларуси победила шведок со счетом 78:54.

Гаруновіч: «Не ведаю, чаго беларускія тэлевізіёншчыкі мучаюцца з бела-чырвона-белымі сцягамі?»

 
 
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Белорусы приехали поддержать сборную в игре со шведами без флагов, но…
 
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