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FIBA запретила белорусским болельщикам приходить с БЧБ-флагами. Вот что они придумали
20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы приехали поддержать сборную в игре со шведами без флагов, но…
Напомним, несколько дней тому на Евробаскете во время игры белорусской команды со сборной Испании, болельщики
Самих болельщиков позже вывели со стадиона, объяснив, что во время игр, по правилам FIBA, допускаются только официальные флаги стран-участниц.
На игру со шведами белорусы уже пришли без флагов. Зато в бело-красной одежде и в футболках с именами Снытина и Левченко, сообщает
«Верым! Можам! Пераможам!» — скандировали они.
Отметим, что женская сборная Беларуси победила шведок со счетом 78:54.
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Белорусы приехали поддержать сборную в игре со шведами без флагов, но…
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