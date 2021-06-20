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«Я могу быть одиноким, мне никто слова не скажет про кошек»: мужчина запустил тред о своих привилегиях, которых лишены женщины

20.06.2021 21:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Я белый цисгендерный мужчина, и у меня есть привелегии, которые я получил просто за то, что родился с определенным набором хромосом», — такими словами пользователь твиттера под ником «бесполезное закопаемое» запустил тред — контрольный список его привилегий, которых лишены женщины. Вот о чем он написал.

1. Практически нулевая вероятность, что меня кто-то будет домогаться или попытается изнасиловать.

2. Повышенный шанс, что люди будут слушать, о чем я говорю, и спорить будут аргументировано, а не просто «ну что с тебя взять».

3. В возможных причинах того, из-за чего меня могут оскорбить или избить, отсутствуют пункты «пол» или «ориентация».

4. Я могу проявлять чувства на людях не рискуя. Я могу держать возлюбленную за руку и даже поцеловать, максимум получю ворчание в ответ.

5. Я могу завести полноценную семью. Вступить в брак, воспитать ребенка — и я не столкнусь с осуждением.

6. Я могу не заботиться о своем внешнем виде. Я могу запустить себя, могу быть толстым или худым и не столкнусь ни с какими проблемами до тех пор, пока не начну вонять. Всем наплевать, как я выгляжу.

7. Я могу легко снять жилплощадь. Любое объявление для меня. Мне откажут в работе, лишь если я не соответствую требуемой квалификации. Я могу прокачать скилл, и дело в шляпе.

8. Мне не нужно рожать. Не нужно девять месяцев мучаться токсикозом, перепадами настроения и обострением хронических болячек. Не терпеть мучительную боль при родах. Не нужно бороться с послеродовой депрессией.

9. Я могу выбрать любую профессию, мне там будут рады. Даже «женскую». Я могу пойти учителем литературы или мастером по маникюру, всем будет ок.

10. Я могу заниматься сексом столько, сколько я этого хочу, никому дела нет. Не хочу тра****ся — никто не назовет меня фригидным. Я могу быть одиноким, мне никто слова не скажет ни про каких кошек.

11. В любой проблеме, в которой я окажусь, мне будет несложно найти сочувствие. Если до меня до****ся [ко мне пристанет] пьянь на улице, никто не спросит, как я был одет и насколько мой смартфон выпирал из кармана.

12. С детства я испытываю меньше давления. Мне необязательно быть опрятным, тихим, вежливым, уметь готовить и прибираться.

 
 
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«Я белый цисгендерный мужчина, и у меня есть привелегии, которые я получил просто за то, что родился с определенным набором хромосом», — такими словами...
 
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