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Астронавты на МКС завершили установку новой солнечной батареи и развернули ее

20.06.2021 23:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Шейн Кимброу и французский астронавт Тома Песке завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), во время которого закончили установку новой солнечной батареи и развернули ее. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на NASA.

Второй за неделю выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в космос продолжался около шести с половиной часов. Кимброу и Песке закончили работу, начатую ими в среду. Они закрепили батарею на внешней поверхности орбитального комплекса, подключили и развернули ее. Они также провели подготовку для последующей установки второй солнечной батареи. Ожидается, что данные работы продолжат 25 июня.

Ранее NASA сообщило, что монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSA, завершить которые предполагается в 2022 году, позволит повысить мощность энергосистемы станции.

В NASA также ранее отмечали, что имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа. В космическом ведомстве констатировали, что первые солнечные батареи были установлены на орбитальном комплексе в декабре 2000 года и рассчитаны на 15 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее NASA сообщило, что монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSA, завершить которые предполагается в 2022 году, позволит повысить мощность...
 
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