В лобовом столкновении на трассе М1 погибли 3 человека - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении на трассе М1 погибли 3 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, 25-летняя девушка, управляя автомобилем Mercedes, вблизи деревни Стаи Борисовского района не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомобилем Ford.

От полученных травм водитель, а также пассажиры автомобиля Ford скончались на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, изымаются предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему.

Борисовским РОСК в отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-