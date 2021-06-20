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В Минске на ул.Тростенецкой временно ограничат движение

20.06.2021 23:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Тростенецкой временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"21 июня с 8.00 до 10.00 вблизи дома №5 по улице Тростенецкой в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в обе стороны", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
 
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