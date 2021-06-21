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ЦИК Армении: партия Пашиняна лидирует парламентских выборах

21.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК Армении: партия Пашиняна лидирует парламентских выборах

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по результатам обработки данных с порядка 4% участков лидирует с 58,04% голосов. Об этом со ссылкой на ЦИК Армении сообщает ТАСС. 

На втором месте с 22,01% голосов разместился блок экс-президента страны Роберта Кочаряна. На третьем – с 5,66% – блок еще одного экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Четвертое место в данный момент занимает партия «Процветающая Армения» (5,11%).

Всего в прошедших внеочередных парламентских выборах приняли участие 25 партий и блоков. При этом для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, а блокам – не менее 7%. Явка на момент закрытия избирательных участков составила 49,4%.

Фото: Freepik

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Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» по результатам обработки данных с порядка 4% участков лидирует с 58,04% голосов. Об этом со...
 
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