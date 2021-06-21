22 июня 1941 года, 4 часа утра: очевидцы рассказали, что происходило тем летом в Бресте – три правдивые истории

Источник материала: ОНТ

Бресте – три правдивые истории" class="one-news__figure-img">

Чуть более суток остаётся до той даты, о которой мы будем помнить всегда. 22 июня 1941 года, 4 часа утра. Вероломное нападение фашистской Германии и растерзанная страна, поломанные судьбы, десятки миллионов погибших и изувеченных. Огромная цена для Советского Союза, особенно для нашей республики, на долю которой выпали самые большие испытания. Которые не забыть.

Первой удар приняла Брестская крепость. Фашисты отводили на её полный захват 8 часов. Крепость держалась больше месяца – на одной из её стен обнаружат надпись – «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Что происходило тем летом в Бресте, рассказали очевидцы тех страшных дней. Три истории. Настоящие, правдивые.

Подробности смотрите в видео:





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