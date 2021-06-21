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В Беларуси раскрыли крупную сеть онлайн-торговли наркотиками: как устроен бизнес на поломанных судьбах?
Источник материала: ОНТ
Министерство внутренних дел
В прошлом году число людей, купивших наркотики в интернете, стало самым большим в истории. Миллионы сделок в год, миллиардная выручка крупнейших онлайн-маркетов – наркорынок уходит в цифровое подполье. И за доминирование в даркнете ведется настоящая война. Наркошопы устраняют конкурентов, борются за репутацию, рекламируют услуги. Одна такая лавочка работала сразу в пяти регионах Беларуси и торговала всем, что пожелает душа наркомана.
Прайс широчайший – от уличной синтетики до марокканского гашиша. Соцпакеты, бонусы и корпоративы, инструктажи по безопасности и своевременный расчёт – на «темной стороне» интернета эта контора пользовалась популярностью. Туда охотно шли за наркотиками, а среди сотрудников – даже несовершеннолетние. Только с начала года наркошоп использовал в своих целях 17 подростков.
Администраторы, курьеры, бухгалтеры, криптовалютчики, рекламщики, свои службы безопасности и поддержки. Всё солидно. Если покупатель недоволен, то могли запросто продублировать закладку. У минёров и клиентов рейтинговая система – их учитывают при решении спора. От профессиональности закладчиков зависит репутация магазина – безупречная работа сулит быстрый карьерный рост, за малейшую провинность штрафуют. Деньги – главное. А кто покупает, какой наркотик и в каких количествах – им все равно.
Низшее звено – закладчики, или «минёры». Расходный материал. Раскрывают их максимум за три месяца, несмотря на инструктажи, конспирацию и прочую мишуру, которой завлекают работников, среди которых немало наивных школьников и студентов. Но даже за это время закладчики успевали разложить килограммы наркотиков, заработав для своих хозяев сотни тысяч долларов. Оптовые закладчики забирают крупные партии у курьеров, которые доставляют наркотики из точки А в точку Б, розничные – дробят на граммы и прячут наркотики в тайниках.
Курьеры и закладчики отчитываются куратору. Те сообщают операторам, мол, товар на месте, и передают координаты. Дальше – расчёт. Деньги переводят на подставные карты. Их регистрируют на дропов – тех, кто согласился открыть на себя карт-счет за символическую сумму в 50 руб. Платят зарплаты и рулят финансовыми потоками бухгалтеры. Вашему вниманию одна из них (см. видео).
Мама с двумя детьми, замужем, учитель в декретном – бухгалтер крупнейшего онлайн-магазина, снабжающего 70% белорусских наркоманов. Сотрудникам милиции известно: накануне ночью она созванивалась со своей младшей сестрой-студенткой. Та тоже бухгалтер этого же наркошопа. Версия для милиции – обсуждение дня рождения дяди, а звонок поздний, потому что маленькие дети, мол, полно хозяйственных забот. Дабы привести в чувства, домохозяйке дают прочитать постановление.
Все рабочие вопросы – в чатах. Узнала, что работает с деньгами от продажи наркотиков, недавно. Пока оперативники листают папки бухучета, женщина осознает: ребенка придется отдать мужу и уехать с наркоконтролем. К этому времени задерживают ее младшую сестру. Пол в столичной квартире усыпан купюрами и пластиковыми картами. На кухне плачет бухгалтер наркошопа. Она тоже получала указания, кому, на какую карту и сколько перечислять.
Личные данные, кодовое слово, активация, блокировка, должники – всё в этих папках. Старшая работает с декабря, младшая – на несколько месяцев дольше. Добавились в чат, изучали инструкции. За несколько часов в день на денежные переводы – 400 белорусских рублей. Зарплату повышали, если те брали на себя больше обязанностей.
Лимит по накоплениям старались не превышать – банк может заподозрить неладное и заморозить счет, если слишком много операций. Те, кто прятали деньги или скрывались, – на особом учёте. Если зависло до 100 руб., должников прощали. Фиолетовая папка – с карточками, на которые поступали деньги за наркотики. От 5 до 5 тыс. руб. за сделку.
У них затариваются наркотиками минимум сто человек в день. За балансом на счетах следят и кураторы, и руководство. Когда скапливается необходимая сумма денег, их обналичивают и переводят в цифровую валюту. Именно к такому специалисту пришли сотрудники милиции. Обошлось без штурма – криптовалютчик спрятался под одеяло.
Пока молодой бизнесмен лежал лицом вниз, за происходящим наблюдали его родители. Мы не показываем лиц, но поверьте – на них невероятный шок.
Сын делал деньги – на тех, кто покупает наркотики. Где взять гаш, мет и прочую дрянь, кому отдавать деньги, фотографии банковских карт, платежные системы – в телефоне все доказательства. Он согласен на обыск и говорит, где прячет деньги.
Там столько денег, что поди посчитай. Пачками купюр можно было выложить фразу «это не мое» и еще осталось бы. И показания по классике: конвертировал деньги, отправлял человеку, кто такие и чем занимаются – без понятия. Хотя не понимать, о чем в чатах ведут речь, невозможно.
И сайт, и чаты ведут администраторы. Они отслеживают предложения конкурентов, собирают аналитику по ассортименту и ценам в даркнете, скидывают информацию по новым поступлениям. Бесплатный пробник могут дать за положительный отзыв. Для топовых покупателей проводят онлайн-игры. Потом в чатах обсуждают качество прихода. Но до этого надо дорасти – сомнительные или новые покупатели всегда покупают наркотики через бота.
Один человек мог выполнять сразу несколько видов работ. Некоторые участники знали, чем занимаются, поэтому всё хорошенько прятали. Деньги в пакеты, пакеты в скотч, всё это в банку, банку в подвал. Такой заначки хватит на нестыдный автомобиль. Но это мелочь по сравнению с тем, что имели руководители наркомагазина. Вот один из тех, кто сколотил состояние. В рюкзаке – техника и деньги. Спецоперацию проводили сразу в нескольких городах и одномоментно задержали 11 ключевых работников наркошопа. Всего же по уголовному делу проходят 120 человек. Все – белорусы.
Закладчики – обычное пушечное мясо. Нанимая одного, ему сразу искали замену, мысленно провожая в тюрьму. Но это тот уникальный случай, когда удалось добраться и до ключевых сотрудников. Наркошоп, вероятно, работает сразу в нескольких странах. Репутация утрачена. И даркнет беспощаден – магазин ждет неизбежная цифровая, а затем и физическая смерть. А те, кто все еще на свободе, включая инвесторов преступного бизнеса, обязательно присоединятся к своим коллегам. На счету магазина смертельные передозировки и сотни поломанных судеб. Большинство задержанных ждут от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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В Беларуси раскрыли крупную сеть онлайн-торговли наркотиками: как устроен бизнес на поломанных судьбах?
Министерство внутренних дел провело сверхсложную спецоперацию и пресекло деятельность крупнейшего наркотического магазина в стране. По сути, гипермаркета,...
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