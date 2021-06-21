В Беларуси раскрыли крупную сеть онлайн-торговли наркотиками: как устроен бизнес на поломанных судьбах?

Источник материала: ОНТ

Министерство внутренних дел провело сверхсложную спецоперацию и пресекло деятельность крупнейшего наркотического магазина в стране. По сути, гипермаркета, который торговал дурью. Два года назад милиция вышла на след хорошо управляемого преступного сообщества. Оно работало в пяти регионах страны и отоваривало около 70% наркоманов Беларуси. Благодаря блестящей спецоперации, которую проводили сразу в нескольких городах, удалось задержать ключевых работников наркошопа. По уголовному делу проходят 120 человек. Как работал бизнес на поломанных судьбах?





В прошлом году число людей, купивших наркотики в интернете, стало самым большим в истории. Миллионы сделок в год, миллиардная выручка крупнейших онлайн-маркетов – наркорынок уходит в цифровое подполье. И за доминирование в даркнете ведется настоящая война. Наркошопы устраняют конкурентов, борются за репутацию, рекламируют услуги. Одна такая лавочка работала сразу в пяти регионах Беларуси и торговала всем, что пожелает душа наркомана.

Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Одномоментно было проведено 44 обыска, в один день было задержано 10 человек, изъято свыше 240 тыс. долларов, порядка 115 тыс. белорусских рублей, более 100 карт различных банков и порядка 100 сим-карт, которые преступники использовали для заметания следов».

Прайс широчайший – от уличной синтетики до марокканского гашиша. Соцпакеты, бонусы и корпоративы, инструктажи по безопасности и своевременный расчёт – на «темной стороне» интернета эта контора пользовалась популярностью. Туда охотно шли за наркотиками, а среди сотрудников – даже несовершеннолетние. Только с начала года наркошоп использовал в своих целях 17 подростков.

Администраторы, курьеры, бухгалтеры, криптовалютчики, рекламщики, свои службы безопасности и поддержки. Всё солидно. Если покупатель недоволен, то могли запросто продублировать закладку. У минёров и клиентов рейтинговая система – их учитывают при решении спора. От профессиональности закладчиков зависит репутация магазина – безупречная работа сулит быстрый карьерный рост, за малейшую провинность штрафуют. Деньги – главное. А кто покупает, какой наркотик и в каких количествах – им все равно.

Александр Высоцкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: «Три лаборатории были ликвидированы именно по производству психоактивных веществ, которые потом сбывались через интернет. Кто изготавливал – те же белорусы, они не имели специальных познаний в области химии для того, чтобы изготавливать такие вещества, но при этом они были самоучками. Их не волнует качество этого товара, зачатую это всякие примеси. Представляете, какой химик это сделал, кто сбыл и кто от этого страдает».

Низшее звено – закладчики, или «минёры». Расходный материал. Раскрывают их максимум за три месяца, несмотря на инструктажи, конспирацию и прочую мишуру, которой завлекают работников, среди которых немало наивных школьников и студентов. Но даже за это время закладчики успевали разложить килограммы наркотиков, заработав для своих хозяев сотни тысяч долларов. Оптовые закладчики забирают крупные партии у курьеров, которые доставляют наркотики из точки А в точку Б, розничные – дробят на граммы и прячут наркотики в тайниках.

Курьеры и закладчики отчитываются куратору. Те сообщают операторам, мол, товар на месте, и передают координаты. Дальше – расчёт. Деньги переводят на подставные карты. Их регистрируют на дропов – тех, кто согласился открыть на себя карт-счет за символическую сумму в 50 руб. Платят зарплаты и рулят финансовыми потоками бухгалтеры. Вашему вниманию одна из них (см. видео).

Мама с двумя детьми, замужем, учитель в декретном – бухгалтер крупнейшего онлайн-магазина, снабжающего 70% белорусских наркоманов. Сотрудникам милиции известно: накануне ночью она созванивалась со своей младшей сестрой-студенткой. Та тоже бухгалтер этого же наркошопа. Версия для милиции – обсуждение дня рождения дяди, а звонок поздний, потому что маленькие дети, мол, полно хозяйственных забот. Дабы привести в чувства, домохозяйке дают прочитать постановление.

Все рабочие вопросы – в чатах. Узнала, что работает с деньгами от продажи наркотиков, недавно. Пока оперативники листают папки бухучета, женщина осознает: ребенка придется отдать мужу и уехать с наркоконтролем. К этому времени задерживают ее младшую сестру. Пол в столичной квартире усыпан купюрами и пластиковыми картами. На кухне плачет бухгалтер наркошопа. Она тоже получала указания, кому, на какую карту и сколько перечислять.

Личные данные, кодовое слово, активация, блокировка, должники – всё в этих папках. Старшая работает с декабря, младшая – на несколько месяцев дольше. Добавились в чат, изучали инструкции. За несколько часов в день на денежные переводы – 400 белорусских рублей. Зарплату повышали, если те брали на себя больше обязанностей.

Лимит по накоплениям старались не превышать – банк может заподозрить неладное и заморозить счет, если слишком много операций. Те, кто прятали деньги или скрывались, – на особом учёте. Если зависло до 100 руб., должников прощали. Фиолетовая папка – с карточками, на которые поступали деньги за наркотики. От 5 до 5 тыс. руб. за сделку.

У них затариваются наркотиками минимум сто человек в день. За балансом на счетах следят и кураторы, и руководство. Когда скапливается необходимая сумма денег, их обналичивают и переводят в цифровую валюту. Именно к такому специалисту пришли сотрудники милиции. Обошлось без штурма – криптовалютчик спрятался под одеяло.

Пока молодой бизнесмен лежал лицом вниз, за происходящим наблюдали его родители. Мы не показываем лиц, но поверьте – на них невероятный шок.

Сын делал деньги – на тех, кто покупает наркотики. Где взять гаш, мет и прочую дрянь, кому отдавать деньги, фотографии банковских карт, платежные системы – в телефоне все доказательства. Он согласен на обыск и говорит, где прячет деньги.

Там столько денег, что поди посчитай. Пачками купюр можно было выложить фразу «это не мое» и еще осталось бы. И показания по классике: конвертировал деньги, отправлял человеку, кто такие и чем занимаются – без понятия. Хотя не понимать, о чем в чатах ведут речь, невозможно.

И сайт, и чаты ведут администраторы. Они отслеживают предложения конкурентов, собирают аналитику по ассортименту и ценам в даркнете, скидывают информацию по новым поступлениям. Бесплатный пробник могут дать за положительный отзыв. Для топовых покупателей проводят онлайн-игры. Потом в чатах обсуждают качество прихода. Но до этого надо дорасти – сомнительные или новые покупатели всегда покупают наркотики через бота.

Один человек мог выполнять сразу несколько видов работ. Некоторые участники знали, чем занимаются, поэтому всё хорошенько прятали. Деньги в пакеты, пакеты в скотч, всё это в банку, банку в подвал. Такой заначки хватит на нестыдный автомобиль. Но это мелочь по сравнению с тем, что имели руководители наркомагазина. Вот один из тех, кто сколотил состояние. В рюкзаке – техника и деньги. Спецоперацию проводили сразу в нескольких городах и одномоментно задержали 11 ключевых работников наркошопа. Всего же по уголовному делу проходят 120 человек. Все – белорусы.

Закладчики – обычное пушечное мясо. Нанимая одного, ему сразу искали замену, мысленно провожая в тюрьму. Но это тот уникальный случай, когда удалось добраться и до ключевых сотрудников. Наркошоп, вероятно, работает сразу в нескольких странах. Репутация утрачена. И даркнет беспощаден – магазин ждет неизбежная цифровая, а затем и физическая смерть. А те, кто все еще на свободе, включая инвесторов преступного бизнеса, обязательно присоединятся к своим коллегам. На счету магазина смертельные передозировки и сотни поломанных судеб. Большинство задержанных ждут от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram