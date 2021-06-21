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Протасевич на брифинге МИД: кому выгодно, чтобы он «томился в застенках, избитый и окровавленный»? Рубрика «Антифейк»

21.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протасевич на брифинге МИД: кому выгодно, чтобы он «томился в застенках, избитый и окровавленный»? Рубрика «Антифейк»

Брифинг МИДа в понедельник с участием небезызвестного Романа Протасевича. Исключительная возможность задать вопросы и получить ответы! Не додумывать и не предполагать. Ведь до этого ангажированная пресса и анонимные телеграм-каналы буквально трубили: нет информации, человек в заложниках, его пытают. И вот она – возможность пообщаться с пассажиром рейса Афины – Вильнюс напрямую, что называется, без фильтров. Однако! Даже это общение было перевёрнуто с ног на голову. Это было не нужно тем, кто уже давно определил свою редакционную политику. Им не были интересны заявления Протасевича. Им нужно, чтобы он, цитата, «томился в застенках, избитый и окровавленный». Корреспонденты ОНТ изучили брифинг, а ещё комментарии тех, кому появление и откровение Протасевича ох как не выгодно. Вот что с этой правдой они теперь будут делать?


К журналистам выходит пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз и ставит ещё одну табличку. Журналисты хватаются за телефоны.

Протасевич войдёт первым, присядет, потом поднимется пропустить других спикеров и снова займёт своё место. Уверенный, вполне здоровый, готов к общению. В зале кто-то даже пошутит: «Какие люди. И без охраны». 

Но к этому времени зал уже покинут зарубежные дипломаты и журналисты BBC. На сайте BBC появится материал с пометкой «Журналисты вышли из зала, отказавшись принимать участие в мероприятии, в котором задержанный журналист мог находиться не по своей воле». Хотя постойте. Это всего лишь оценка. А вот факт (см. видео).

Это событие не вписалось в их формат. Это, если хотите, злоупотребление доверием. То есть редакция предоставила не факты, не цитаты, а своё мнение. И без фейка не обошлось. В этом же материале – «Журналистка БелаПАН, присутствовавшая на мероприятии, не стала задавать вопросов Протасевичу – вместо этого она поддержала арестованного коллегу».

Татьяна Коровенкова вопросы задавала. Именно она спрашивала про здоровье, именно она уточняла про вылет в аэропорту Афин. А позже да, резюмировала, хотя опять же, это – мнение. На которое ей ответили фактом.

Татьяна Коровенкова, журналист агентства «БелаПАН»: «Всему, что вы говорите, я не верю. Потому что я предполагаю, что с вами могли сделать. Просто держитесь и переживите это».

Роман Протасевич: «Со мной всё в порядке. СИЗО – это не квартира в Вильнюсе. И я скажу более, я понимаю, почему я нахожусь под следствием. Я понимаю, за какие преступления, в которых я признался, мне придётся отвечать».

Ещё один фейк прилетел тоже из-за рубежа. Глава Министерства иностранных дел явно перепутал времена. В принципе, объяснимо: дефицит доводов? Говорит, Сталина на вас нет. 

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии: «Пресс-конференция с участием Протасевича напоминает худшие примеры сталинского прошлого».

Бакалавр истории Ринкевичс, безусловно, изучал время прошлое, а вот со временем настоящим явно не дружит. От слова «вообще». Это же он устроил провокацию с белорусским флагом в Риге. И сейчас пытается наклеить ярлык сталинизма. Опровергает это сам Протасевич.

Протасевич расскажет и про своё здоровье. И руки покажет, и над собственным носом, якобы сломанным самим Президентом, посмеётся во весь задор. Так нельзя сыграть, – дадут заключение самые независимые психологи. Но самая независимая пресса всё равно будет искать жареное.

Наталья Протасевич, мать Романа Протасевича, в интервью немецкому агентству DPA: «Уверена, что Роман надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки. Он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают».

Брифинг МИДа – не что иное, как приговор анонимным телеграм-каналам и той самой супернезависимой и при этом весьма избирательной журналистике. Она яростно бьёт в колокол, мол, на Протасевича давят. И при этом, своих читателей и зрителей принуждает в это верить. Без фактов. Так по ком звонит колокол?

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Брифинг МИДа в понедельник с участием небезызвестного Романа Протасевича. Исключительная возможность задать вопросы и получить ответы! Не додумывать и не...
 
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