Встреча Путина и Байдена в Женеве: чем она запомнилась и что интересного было для Беларуси?

Источник материала: ОНТ

На этой неделе взоры всего мира были прикованы к Швейцарии и живописной вилле «Ла Гранж» на юго-западе Женевского озера. Беспрецедентные меры безопасности, представительные делегации и две персоны – Владимир Путин и Джо Байден . До саммита Россия – США они встречались однажды – в Москве весной 2011-го. Байден ту встречу вспомнит как «спорную» и скажет: «Я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души». Путин на это ответит: «Мы понимаем друг друга». И вот новая встреча, которую уже окрестили как важнейшую для всего мира, ведь обсуждаемые вопросы выходили далеко за рамки двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Более тысячи журналистов из разных стран освещали этот саммит, в том числе и корреспондент ОНТ.

– Джо Байден прибыл в Европу ещё на прошлой неделе, принимал участие в саммите НАТО, а чуть раньше – Евросоюза. Вот давайте о нём – чем встреча в Брюсселе запомнилась? И чем она интересна для Беларуси?

– Для Беларуси это соседи, и как бы ни складывались нынешние отношения с западными странами, важно понимать, какие стратегии они будут выстраивать на восточном направлении, а запомнились прошедшие саммиты, в первую очередь, парализованным Брюсселем. Я имею в виду меры безопасности. Там, где появляется президент США, возникает настоящая армия секьюрити, максимально мобилизуются местные спецслужбы, заградительные ежи, колючая проволока, броневики, вертолеты в небе – я вам скажу, что так не охраняют даже европейские саммиты, когда в Брюссель съезжаются лидеры ЕС, а вот американцы не стесняются напоминать, в том числе и в гостях, кто есть кто. Но, конечно, когда Джо Байден произносил фразу «America is back!», он естественно имел в виду не напористость американского протокола, а новый этап американской внешней политики.

Байден не скрывает – он восстанавливает подмоченную репутацию Вашингтона среди союзников после 4-х лет правления Дональда Трампа. Больше никаких лозунгов про «всё для Америки», главная цель сейчас – показать, что Европа и США едины, что союзники по «большой семерке» – Великобритания, Канада, Австралия и Япония в связке, что Белый дом готов к компромиссам, таким как отказ от санкций по «Северному потоку», что больше никаких торговых войн по стали и алюминию, что США за разрешение почти 20-летнего торгового спора между Boeing и Airbus, за защиту стратегических секторов экономики от инвестиций со стороны других государств. И этими другими государствами сегодня являются Россия и Китай.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Китай подбирается к нам все ближе. Мы видим его в киберпространстве, в Африке, в Арктике. Он также инвестирует в нашу критически важную инфраструктуру, хочет контролировать ее. Китай – не наш враг, но мы должны вместе отвечать на его вызовы».

Москву страны альянса считают главным военным конкурентом, Пекин – главным экономическим. Худший геополитический сценарий для США и союзников – это сближение России и Китая. Поэтому так или иначе все встречи в Британии и Бельгии сводились к обсуждению новых стратегий сдерживания. Эта тема стала одной из ключевых в итоговом заявлении саммита G7, в финальном документе встречи стран НАТО выражается озабоченность по поводу совместных российско-китайских военных учений, а на саммите ЕС – США согласованы специальные форматы консультаций в отношении Китая и России.

Конечно, большая проблема для коллективного Запада остается в так называемой инерции противостояния с Москвой, которая длится с 2014 года, с украинских событий. Санкционная политика не ослабевает, градус взаимных обвинений не снижается – всё это не позволяет Брюсселю нормализовать отношения с Россией, а значит, лишь усиливает сближение Москвы и Пекина. Это, конечно, видят в Вашингтоне, поэтому, видимо, пытаются если не перетянуть Москву на свою сторону, то как минимум заморозить деградацию двусторонних отношений, которые, по общему мнению, опустились до времён холодной войны.

Конечно, часть времени Джозеф Байден посвятил консультациям с союзниками по предстоящему саммиту США – Россия. Очевидно, что позиции Брюсселя и Вашингтона во внешней политике максимально сближаются, по крайней мере публично об этом стараются и американские и европейские политики сейчас говорить при каждом удобном случае.

– А встреча Путина и Байдена в Женеве, как она проходила? Ведь было достаточно много ожиданий от этого саммита. Например, в Украине большие надежды возлагали на Байдена в своём вопросе, но в итоге в Киеве встречу в «Ла Гранже» назвали разочарованием года. Также эксперты прогнозировали, что и Беларусь Путин с Байденом тоже обсудят.

– Я вам скажу, что, наверное, у большинства, журналистов, работавших в Женеве, сложилось впечатление, что ожидания намного превзошли результат самой встречи. По крайней мере, медиа создали такой ажиотаж вокруг переговоров Путина и Байдена, что до сих пор не понимают – а где же сенсации, где прорывы? Хотя если внимательно посмотреть на то, что говорили сами дипломаты, которые готовили саммит, то в основу всего выносился сам факт встречи, само начало диалога.

Вот это короткое рукопожатие, наверное, и есть главный символ женевской встречи. Саммит состоялся.

Всё остальное детали – и количество времени за закрытыми дверями, а встреча продлилась 4,5 часа, и формат переговоров в три раунда от разговора в присутствии лишь ближайших помощников до широкого формата с участием всех членов делегаций, и итоговые пресс-конференции, которые прошли раздельно. Путин почти сразу вышел в зал, где его ждали журналисты, Байден уехал слушать Путина к себе в отель и лишь спустя час появился перед американской прессой.

Джо Байден, президент США: «Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность за управление отношениями между двумя могущественными странами. Это отношения, которые должны быть стабильными и предсказуемыми. И мы должны уметь сотрудничать там, где это отвечает нашим общим интересам. И там, где у нас есть разногласия, я хочу, чтобы президент Путин понял, почему я говорю то, что говорю, и почему я делаю то, что делаю. Я объясняю, как мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб интересам Америки».

Владимир Путин, президент России: «Это очень конструктивный, очень взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный, это сразу видно. Но он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила, это важные вещи, это показывает уровень его моральных ценностей. Это все привлекательно, и в целом мы говорили на одном языке. Это совсем не значит, что надо заглядывать в душу друг другу, мы защищаем интересы своих стран, народов, и эти отношения носят всегда прагматический характер».

Несмотря на хорошие личные впечатления от встречи, стороны, очевидно, остались при своём. Байден критиковал российские хакерские атаки, попытки влиять на результаты американских выборов и давление Кремля на российскую оппозицию. Путин в ответ обвинял США в поддержке оппозиционных структур в России, напомнил американцам об их роли в перевороте на Украине, возложив именно на Вашингтон вину за последствия украинского кризиса. При этом выход из ситуации оба президента похоже видят в дипломатических усилиях и выполнении минских соглашений.

Белорусский вопрос, несмотря на ожидания, обсудили лишь в контексте того, что стороны по разному видят происходящее, а значит, внешнеполитический контекст вряд ли изменится в ближайшее время – США и Запад будут продолжать давить на Минск, а Москва – оказывать поддержку. Детали дискуссии на эту тему приоткрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «У каждого народа – это признавалось – есть своя история, культура, традиции, ценности, и их нужно если не уважать, то принимать как данность. Это факт современного мира, его цивилизационное многообразие, которое "под одну гребёнку стричь" не получается. Это уже всем понятно. Это многообразие, эту национальную специфику, национальные ценности, выстраданные веками предками, необходимо учитывать».

В практическом плане саммит тоже показал определенные результаты – после нескольких месяцев дипломатического противостояния в Москву и Вашингтон возвращаются послы двух стран. Стороны договорились создать рабочие группы по вопросам стратегической стабильности, то есть контроля над вооружениями и кибератак.

Несмотря на критику со стороны республиканцев, что результаты саммита выгодны Москве, которая как минимум получила мировую трибуну, но не Вашингтону, Джо Байден сформулировал три позиции, которыми объяснил взаимные выгоды от встречи в Женеве.

Джо Байден, президент США: «Во-первых, я обозначил области практической работы, которой могут заняться наши страны для продвижения общих интересов и на благо всего мира. Во-вторых, я напрямую донес, что Соединенные Штаты будут отвечать на действия, которые вредят нашим жизненно важным интересам и интересам наших союзников. И в-третьих, я четко изложил приоритеты и ценности нашей страны, чтобы он услышал это непосредственно от меня. Должен вам сказать, тональность всей этой встречи была хорошей, позитивной. Не было никаких резких действий. Там, где мы расходились во мнениях, где я не соглашался, я указывал на эти расхождения. Где не соглашался он, он на это указывал. Но это делалось не преувеличенно, без крайностей».

Когда продолжится начатый в Женеве диалог, пока не известно. Приглашений посетить с визитом Москву и Вашингтон президенты друг другу не передавали. По мнению Владимира Путина, для этого должны сложиться условия.

В общем, вилла «Ла Гранж» – теперь история. Ее будут вспоминать как место, где в непростое для мировой политики время встретились президенты стран, от которых зависит глобальная стабильность. Но вот станет ли встреча в Женеве переломной в отношениях Кремля и Белого дома и как скажется на мировых событиях, спрогнозировать по-прежнему сложно. Слова и дела – это все-таки разные понятия.

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