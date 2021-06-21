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12 человек погибли из-за обрушившейся на Алабаму бури

21.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12 человек погибли из-за обрушившейся на Алабаму бури

По меньшей мере 12 человек стали жертвами ливней, наводнений и сильного ветра, обрушившегося на американский штат Алабама. Об этом со ссылкой на USD Today сообщает БЕЛТА. 

Основную часть погибших составили жертвы произошедшего из-за погодных условий ДТП: жертвами столкновения стали 10 человек, 9 из которых были детьми. 

Еще один взрослый и один ребенок погибли из-за рухнувшего на жилой дом дерева. 

Фото: Freepik 

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами ливней, наводнений и сильного ветра, обрушившегося на американский штат Алабама. Об этом со ссылкой на USD...
 
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