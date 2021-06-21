12 человек погибли из-за обрушившейся на Алабаму бури

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере 12 человек стали жертвами ливней, наводнений и сильного ветра, обрушившегося на американский штат Алабама. Об этом со ссылкой на USD Today сообщает БЕЛТА.

Основную часть погибших составили жертвы произошедшего из-за погодных условий ДТП: жертвами столкновения стали 10 человек, 9 из которых были детьми.

Еще один взрослый и один ребенок погибли из-за рухнувшего на жилой дом дерева.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram