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Рабочие поездки Лукашенко в Витебскую и Могилевскую области: как связаны военно-оборонительный и экономический профили – все подробности
Источник материала: ОНТ
Начало этой недели Президент провёл сразу в двух областях – Витебской и Могилёвской. Насыщенной оказалась рабочая поездка – за три дня Александр Лукашенко
Народ и власть. Вместе. «Боеспособность» именно такой связки в защите страны подчёркивал Президент. Именно людям на местах придётся в напряжённое время защищать малую родину. И своих потенциальных однополчан руководители должны знать лично.
Время – тоже оружие. И оперативность должна стать главным преимуществом. И остановить врага и на подступах, и ликвидировать в зародыше внутри страны – те же экстремистские ячейки вроде «тротила протеста» Автуховича.
Территориалы стоят на страже во многих странах. В немецком Бундесвере территориальные войска обеспечивают, в том числе, оперативный манёвр союзников по блоку НАТО. Та же Нацгвардия в США – не что иное, как бойцы из запаса, которые поддержат армию и ВВС во время вооружённых конфликтов. В резервисты берут и женщин. Не посмотрят на гендер в войсках территориальной обороны и соседней Польши. С учётом зарубежного опыта создавался и наш защитный рубеж. И его силы должны только расти. Ведь агрессии извне всё больше. Денег на военные расходы НАТО тратит рекордно много, а учения альянса и его партнёров Defender Europe в мае и июне этого года считают самыми крупными за последние 30 лет.
Вот она, граница рядом. Условный противник намерен уничтожить мосты через Днепро-Бугский канал. А диверсанты – проникнуть в город. Не допустить этого – задача войск территориальной обороны.
Максим Сахарчук на гражданке работает в сельском хозяйстве. Три года назад демобилизовался. Навыки есть, но общую тактику нужно отрабатывать. Ведь от согласованности действий тех, кого призовут из запаса, зависит многое. Численность территориальной обороны страны – 120 тыс. И это больше, чем регулярные войска. Об обстановке докладывают в штаб. Он – в здании исполкома. Это «мозговой» центр территориальной обороны.
Важно и кем оборонять страну, и чем. Как налажено производство своего стрелкового оружия и боеприпасов, Александру Лукашенко показали на примере кластера «Устье» в Витебской области. Специалисты способны починить и «перепрошить» ракету и знают, какого качества должен быть заряд.
Освоен выпуск патронов трёх типов – для гражданского оружия. В будущем – и для боевого. Мощности позволяют выпускать в год 20 млн патронов различных калибров. Здесь же и внушительный арсенал стрелкового оружия. «Вепрь КМ» – аналог Калашникова. Но всё внимание привлекает автомат «VSK-100». Специальные навесы – оптика, супрессор – элегантно и эргономично превратят его в легкий пулемет, штурмовую или снайперскую винтовку.
К белорусским оружейникам на международной выставке IDEX в Эмиратах не просто заглядывали, а заключали контракты. А на MILEX, который стартует уже в эту среду, белорусы представят новинку – бронетранспортёр.
Технологично наступать смогут и «Асилки». Нужно просто добавить реактивную систему залпового огня. «Берсерк». Роботизированный огневой комплекс управляется дистанционно и собьёт вражеский беспилотник. О развитии своей авиации говорили уже на Оршанском авиаремонтном заводе. Здесь будут строить новый цех.
Рядом – новая взлетно-посадочная полоса. Это с прицелом на грузовую авиацию. Дело перспективное. Так ориентировал руководство завода, аэропорта и области Президент. Но в том же регионе уже, что называется, тыловики не смогли мобилизоваться и сделать всё в срок. Уже на Оршанском мясоконсервном комбинате сорвали сроки сдачи нового цеха. В причинах отсутствия стратегического запаса и тактических просчётах не совсем ответственных лиц Александр Лукашенко разбирался долго и детально.
Новый срок будущего цеха – задача уже для новоиспечённого директора Максима Бакурова. Он понимает, что затяжное строительство тормозит экспорт. А заказы компании из Средней Азии и Китая уже готовы делать.
Но нужно всё просчитывать – кто и по чём поставляет оборудование. На это акцентировал внимание Президент. В новом цеху – а это 13 тыс. квадратов – линии по переработке говядины и свинины пересекаться не будут. Установят новые очистные, морозильные камеры, работающие с безопасным СО2.
С цехом детского питания ведь всё получилось. Его состояние хорошее, отмечал Александр Лукашенко. Оршанские консервы занимают почти 80% отечественного рынка детского питания.
В продажу оно попадает только после выдержки 21 день. В цеху производят около 1 млн 100 тыс. банок с детским питанием.
И именно для них, будущего поколения, нужно сохранить лучшее. А для этого быть готовыми мобилизовать силы и ресурсы – людские, инфраструктурные – если есть угроза безопасности. Быстро и решительно.
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Рабочие поездки Лукашенко в Витебскую и Могилевскую области: как связаны военно-оборонительный и экономический профили – все подробности
Начало этой недели Президент провёл сразу в двух областях – Витебской и Могилёвской. Насыщенной оказалась рабочая поездка – за три дня Александр...
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