Рабочие поездки Лукашенко в Витебскую и Могилевскую области: как связаны военно-оборонительный и экономический профили – все подробности

Источник материала: ОНТ

Начало этой недели Президент провёл сразу в двух областях – Витебской и Могилёвской. Насыщенной оказалась рабочая поездка – за три дня Александр Лукашенко ознакомился с работой предприятий военно-промышленного комплекса, посетил два предприятия в Орше: мясокомбинат и фабрику художественных изделий, – а в среду, уже в Шкловском районе, детально знакомился с вопросами территориальной обороны. На первый взгляд, совершенно различные профили: военно-оборонительный и экономический. Но в комплексе они гармонично дополняют друг друга. Ведь если не будет безопасности и спокойствия, как работать заводам и фабрикам? А если будет плохо работать экономика, то хватит ли денег на защиту своей страны? Всё тесно связано. Та самая защита двигателя. О рабочей поездке Президента. Все подробности.





Народ и власть. Вместе. «Боеспособность» именно такой связки в защите страны подчёркивал Президент. Именно людям на местах придётся в напряжённое время защищать малую родину. И своих потенциальных однополчан руководители должны знать лично.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам самим на местах – председателям райисполкомов и облисполкомов – надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять, знать каждого человека в лицо. Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение суток они приехали к вам».

Время – тоже оружие. И оперативность должна стать главным преимуществом. И остановить врага и на подступах, и ликвидировать в зародыше внутри страны – те же экстремистские ячейки вроде «тротила протеста» Автуховича.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Самое главное, чего мы достигли, – созданы полноценные органы управления, пункты управления, имеются средства управления. И на сегодня мы имеем 92 района и 7 зон с соответствующим комплектом батальонов и стрелковых рот».

Территориалы стоят на страже во многих странах. В немецком Бундесвере территориальные войска обеспечивают, в том числе, оперативный манёвр союзников по блоку НАТО. Та же Нацгвардия в США – не что иное, как бойцы из запаса, которые поддержат армию и ВВС во время вооружённых конфликтов. В резервисты берут и женщин. Не посмотрят на гендер в войсках территориальной обороны и соседней Польши. С учётом зарубежного опыта создавался и наш защитный рубеж. И его силы должны только расти. Ведь агрессии извне всё больше. Денег на военные расходы НАТО тратит рекордно много, а учения альянса и его партнёров Defender Europe в мае и июне этого года считают самыми крупными за последние 30 лет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ведется планомерная работа по обеспечению вооружением и техникой, накапливаются материальные средства для нужд территориальной обороны городов и районов. То, что я требовал от военных, чем должны быть вооружены наши территориальные войска».

Вот она, граница рядом. Условный противник намерен уничтожить мосты через Днепро-Бугский канал. А диверсанты – проникнуть в город. Не допустить этого – задача войск территориальной обороны.

Максим Сахарчук, военнообязанный: «Каждый мужчина должен защищать свой народ. В любой ситуации, настроении ты должен защищать свою отчизну».

Максим Сахарчук на гражданке работает в сельском хозяйстве. Три года назад демобилизовался. Навыки есть, но общую тактику нужно отрабатывать. Ведь от согласованности действий тех, кого призовут из запаса, зависит многое. Численность территориальной обороны страны – 120 тыс. И это больше, чем регулярные войска. Об обстановке докладывают в штаб. Он – в здании исполкома. Это «мозговой» центр территориальной обороны.

Виталий Клышко, заместитель председателя Ивановского райисполкома: «Районные власти обязаны обеспечить всем необходимым это формирование, предоставить здание, сооружение, предоставить питание, и в то же время, чтобы жизнь простого населения не останавливалась, они должны быть обеспечены водой, питанием, проживанием на достаточном уровне».

Важно и кем оборонять страну, и чем. Как налажено производство своего стрелкового оружия и боеприпасов, Александру Лукашенко показали на примере кластера «Устье» в Витебской области. Специалисты способны починить и «перепрошить» ракету и знают, какого качества должен быть заряд.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: «Акценты сделаны на авиационные управляемые ракеты различных типов и классов. Также здесь находятся производственные участки по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, сборке патронов различных калибров и уникальная лаборатория – единственная в Беларуси – по тестированию всех типов порохов и патронов, которые нами производятся».

Освоен выпуск патронов трёх типов – для гражданского оружия. В будущем – и для боевого. Мощности позволяют выпускать в год 20 млн патронов различных калибров. Здесь же и внушительный арсенал стрелкового оружия. «Вепрь КМ» – аналог Калашникова. Но всё внимание привлекает автомат «VSK-100». Специальные навесы – оптика, супрессор – элегантно и эргономично превратят его в легкий пулемет, штурмовую или снайперскую винтовку.

К белорусским оружейникам на международной выставке IDEX в Эмиратах не просто заглядывали, а заключали контракты. А на MILEX, который стартует уже в эту среду, белорусы представят новинку – бронетранспортёр.

Технологично наступать смогут и «Асилки». Нужно просто добавить реактивную систему залпового огня. «Берсерк». Роботизированный огневой комплекс управляется дистанционно и собьёт вражеский беспилотник. О развитии своей авиации говорили уже на Оршанском авиаремонтном заводе. Здесь будут строить новый цех.

Павел Случак, генеральный директор Оршанского авиаремонтного завода: «Это универсальный производственный корпус, который будет включать в себя механическую обработку. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть, которая необходима для ремонта».

Рядом – новая взлетно-посадочная полоса. Это с прицелом на грузовую авиацию. Дело перспективное. Так ориентировал руководство завода, аэропорта и области Президент. Но в том же регионе уже, что называется, тыловики не смогли мобилизоваться и сделать всё в срок. Уже на Оршанском мясоконсервном комбинате сорвали сроки сдачи нового цеха. В причинах отсутствия стратегического запаса и тактических просчётах не совсем ответственных лиц Александр Лукашенко разбирался долго и детально.

Новый срок будущего цеха – задача уже для новоиспечённого директора Максима Бакурова. Он понимает, что затяжное строительство тормозит экспорт. А заказы компании из Средней Азии и Китая уже готовы делать.

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината: «Сейчас выход на новые рынки – подспорье предприятию, загрузка мощностей – новый вздох и новый толчок для предприятия. Когда работают люди, это заработная плата и социальная обеспеченность».

Но нужно всё просчитывать – кто и по чём поставляет оборудование. На это акцентировал внимание Президент. В новом цеху – а это 13 тыс. квадратов – линии по переработке говядины и свинины пересекаться не будут. Установят новые очистные, морозильные камеры, работающие с безопасным СО 2 .

С цехом детского питания ведь всё получилось. Его состояние хорошее, отмечал Александр Лукашенко. Оршанские консервы занимают почти 80% отечественного рынка детского питания.

Инна Ваховская, начальник управления по производству качества продукции Оршанского мясоконсервного комбината: «Для производства консервов для детского питания используется только мясо от молодых животных, всё поступающее сырьё проходит испытания по показателям безопасности».

В продажу оно попадает только после выдержки 21 день. В цеху производят около 1 млн 100 тыс. банок с детским питанием.

И именно для них, будущего поколения, нужно сохранить лучшее. А для этого быть готовыми мобилизовать силы и ресурсы – людские, инфраструктурные – если есть угроза безопасности. Быстро и решительно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram