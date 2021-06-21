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Проект олимпийского спорткомплекса беларусских архитекторов попал в финал международной премии MIPIM Awards 2021 в Каннах

21.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Архитекторы беларуского представительства компании «РЕМ ПРО» со штаб-квартирой в Латвии создали проект олимпийского спортивного комплекса.



Он попал в финал престижной международной премии MIPIM Awards 2021 в Каннах, сообщает телеграм-канал «Кулуары KYKY». Номинация – «Лучшая культурно-спортивная инфраструктура».

Комплекс расположен в Латвии. Его площадь – более 57 тысяч «квадратов»; он состоит из четырех крупных объектов: футбольного поля с трибунами, отеля Restart, открытого бассейна и многофункционального здания арены.

Внутри центра есть ледовая арена для занятий зимними видами спорта, универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, гандбол и баскетбол, тренажерный зал, зал для занятий групповыми фитнес-тренировками, спа-зона.
 
 
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Архитекторы беларуского представительства компании «РЕМ ПРО» со штаб-квартирой в Латвии создали проект олимпийского спортивного комплекса.
 
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