Проект олимпийского спорткомплекса беларусских архитекторов попал в финал международной премии MIPIM Awards 2021 в Каннах









Он попал в финал престижной международной премии MIPIM Awards 2021 в Каннах, сообщает телеграм-канал «Кулуары KYKY». Номинация – «Лучшая культурно-спортивная инфраструктура».





Комплекс расположен в Латвии. Его площадь – более 57 тысяч «квадратов»; он состоит из четырех крупных объектов: футбольного поля с трибунами, отеля Restart, открытого бассейна и многофункционального здания арены.





Внутри центра есть ледовая арена для занятий зимними видами спорта, универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, гандбол и баскетбол, тренажерный зал, зал для занятий групповыми фитнес-тренировками, спа-зона.