Журналистка Белсат Андреева в колонии работает швеёй и читает Шаламова





Екатерина Андреева и Игорь Ильяш в студии Еврорадио





Игоря Ильяша, который цитирует ее письмо, бригада занимается пошивом трикотажных изделий. Шьют джемперы, шапки, погоны, мелкие детали одежды — речь идет об элементах формы для курсантов МЧС, передает Еврорадио. По словам мужа, который цитирует ее письмо, бригада занимается пошивом трикотажных изделий. Шьют джемперы, шапки, погоны, мелкие детали одежды — речь идет об элементах формы для курсантов МЧС,Еврорадио.





“Абсолютно медитативное занятие. Я никогда не боялась труда. Он не бывает стыдным, недостойным. Любой труд почетен”, - пишет Андреева.





Ильяш делает вывод, что Андреева скорее довольна: “бесконечное сидение в камере сменилось работой”. Сейчас у журналистки восьмичасовой рабочий день.





Его разбавляет чтение рассказов Варлама Шаламова. Журналистка просит прощения у тех, кому не сразу отвечает на письма. Так как условия содержания в СИЗО и колонии отличаются, то теперь у нее меньше времени на переписку. Но обещает, что постепенно постарается ответить всем.