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Журналистка Белсат Андреева в колонии работает швеёй и читает Шаламова

21.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осужденная на два года лишения свободы журналистка Белсат Катерина Андреева в колонии работает на швейной фабрике.


Екатерина Андреева и Игорь Ильяш в студии Еврорадио

По словам мужа Игоря Ильяша, который цитирует ее письмо, бригада занимается пошивом трикотажных изделий. Шьют джемперы, шапки, погоны, мелкие детали одежды — речь идет об элементах формы для курсантов МЧС, передает Еврорадио.

 “Абсолютно медитативное занятие. Я никогда не боялась труда. Он не бывает стыдным, недостойным. Любой труд почетен”, - пишет Андреева.

Ильяш делает вывод, что Андреева скорее довольна: “бесконечное сидение в камере сменилось работой”. Сейчас у журналистки восьмичасовой рабочий день.

Его разбавляет чтение рассказов Варлама Шаламова. Журналистка просит прощения у тех, кому не сразу отвечает на письма. Так как условия содержания в СИЗО и колонии отличаются, то теперь у нее меньше времени на переписку. Но обещает, что постепенно постарается ответить всем.
 
 
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Осужденная на два года лишения свободы журналистка Белсат Катерина Андреева в колонии работает на швейной фабрике.
 
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