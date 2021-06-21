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Момент истины для России на Евро-2020

21.06.2021 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.

Момент истины для России на Евро-2020

Накануне «отстрелялась» группа А: Италия — Уэльс — 1:0, Швейцария — Турция — 3:1.

Турнирное положение:

  1. Италия — 9
  2. Уэльс — 4
  3. Швейцария — 4
  4. Турция — 0

Четыре сегодняшних матча начнутся в 19:00 и 22:00. Сначала в Бухаресте и Амстердаме выяснят Украина — Австрия, а также Северная Македония — Нидерланды.

Турнирное положение в группе С после двух матчей:

  1. Нидерланды — 6
  2. Украина — 3
  3. Австрия — 3
  4. Северная Македония — 0

А во второй половине игрового дня матчи примут Коппенгаген и Санкт-Петербург: Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.

Турнирное положение в группе В после двух матчей:

  1. Бельгия — 6
  2. Россия — 3  
  3. Финляндия — 3
  4. Дания — 0

 

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Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.
 
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