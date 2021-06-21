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Момент истины для России на Евро-2020
Источник материала: Навiны
Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.
Накануне «отстрелялась» группа А: Италия — Уэльс — 1:0, Швейцария — Турция — 3:1.
Турнирное положение:
Четыре сегодняшних матча начнутся в 19:00 и 22:00. Сначала в Бухаресте и Амстердаме выяснят Украина — Австрия, а также Северная Македония — Нидерланды.
Турнирное положение в группе С после двух матчей:
А во второй половине игрового дня матчи примут Коппенгаген и Санкт-Петербург: Россия — Дания и Финляндия — Бельгия.
Турнирное положение в группе В после двух матчей:
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Сегодня завершается групповой этап для сборных, выступающих в квартетах В и С.
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