ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси дело о государственном перевороте продлено до октября

21.06.2021 07:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Расследование дела о госперевороте продлено на четыре месяца, до октября 2021 года, сообщил председатель Партии БНФ Григорий Костусев в письме родным.

«11 июня мне вручили постановление Генеральной прокуратуры о продолжении расследования еще на четыре месяца, до 12 октября 2021 года. Значит и мера пресечения продлена до 12 октября», — написал Костусев.

Политик отметил, что по его делу «полное затишье», «месяц уже никуда не вызывают», передает Белапан.

«Не знаю, что им нужно, так как буду в режиме ожидания просто сидеть. Причина, по версии прокуратуры, — боятся, что я сбегу за границу или буду воздействовать на ход следствия. Абсурд да и только. Не знаю, что они хотят изменить, так как вины в сговоре не признаю, БТ интервью не даю», — добавил политик.

64-летнего Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута. Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование дела о госперевороте продлено на четыре месяца, до октября 2021 года, сообщил председатель Партии БНФ Григорий Костусев в письме родным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская назвала Протасевича "трофеем" режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by