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Тихановская назвала Протасевича "трофеем" режима Лукашенко

21.06.2021 07:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Режим Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея".

Такое мнение одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала в интервью порталу Tut.by, опубликованном в воскресенье, 20 июня.

"Я никак не оцениваю содержание его "интервью", - подчеркнула Тихановская. - "Все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было".

В эфире белорусского зомбоящика Протасевич заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти.

"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - резюмировала Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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Режим Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея".
 
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