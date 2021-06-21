Народные традиции 21 июня - сегодня нельзя ходить на кладбище и давать в долг

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пишет gazeta.ua. В этот день стоит сходить в церковь. Нельзя ругаться и грешить. Не стоит посещать кладбище, ведь в этот праздник нет места унынию. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя. Нельзя сегодня жаловаться и давать что-то ценное в долг. Могут не вернуть,gazeta.ua.

Народные приметы 21 июня

Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.





Грачи хрипло каркают - скоро будет дождь.





Сильная роса - к ясному дню.





Утром гром - не к добру.





Звонкий гром - на ливень, глухой - на тихий дождь.





К полудню роса не высохла, то в этот день дождя не будет.