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Известный боец UFC вляпался в историю с ограблением
Источник материала: Партизан
Ранее сообщалось, что у одного из самых известных бойцов UFC Луиса Пеньи есть проблемы со здоровьем, в том числе психического характера.
© Photo : Instagram / violentbobross
Американская полиция арестовала бойца смешанного стиля Луиса Пенью по подозрению в ограблении.
Как сообщает MMA Fighting, 27-летний спортсмен был задержан еще накануне, ему инкриминируют ограбление и нанесение побоев,
В последний раз Пенья радовал поклонников смешанных единоборств зрелищный боем в октагоне UFC в апреле, когда победил Александра Муньяса раздельным решением судей. Всего у Пеньи девять побед при трех поражениях. Он дебютировал в MMA в 2016 году.
Недавно в переделку попал еще один боец UFC: угонщик попытался украсть машину у бойца тяжелого дивизиона Деррика Льюиса и получил нокаут прямо на месте преступления.
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Ранее сообщалось, что у одного из самых известных бойцов UFC Луиса Пеньи есть проблемы со здоровьем, в том числе психического характера.
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