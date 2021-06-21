ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Известный боец UFC вляпался в историю с ограблением

21.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ранее сообщалось, что у одного из самых известных бойцов UFC Луиса Пеньи есть проблемы со здоровьем, в том числе психического характера.


© Photo : Instagram / violentbobross

Американская полиция арестовала бойца смешанного стиля Луиса Пенью по подозрению в ограблении.

Как сообщает MMA Fighting, 27-летний спортсмен был задержан еще накануне, ему инкриминируют ограбление и нанесение побоев, пишет Sputnik. Что именно он грабил и кого при этом избил, пока не сообщается. Совсем недавно боец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признавался, что испытывает проблемы с душевным здоровьем. 

В последний раз Пенья радовал поклонников смешанных единоборств зрелищный боем в октагоне UFC в апреле, когда победил Александра Муньяса раздельным решением судей. Всего у Пеньи девять побед при трех поражениях. Он дебютировал в MMA в 2016 году.

Недавно в переделку попал еще один боец UFC: угонщик попытался украсть машину у бойца тяжелого дивизиона Деррика Льюиса и получил нокаут прямо на месте преступления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось, что у одного из самых известных бойцов UFC Луиса Пеньи есть проблемы со здоровьем, в том числе психического характера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект олимпийского спорткомплекса беларусских архитекторов попал в финал международной премии MIPIM Awards 2021 в Каннах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by