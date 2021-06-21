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На задержанных в Молодечно четырех граждан составлены протоколы

21.06.2021 08:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На четырех граждан, задержанных днем 20 июня в Молодечно у мемориального камня «Мученикам за свободу и независимость Беларуси», составлены протоколы об административном правонарушении — пикетировании, сообщило УВД Миноблисполкома.

На задержанных в Молодечно четырех граждан составлены протоколы

«Женщины 40 и 43 лет, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, были отпущены. 55-летние мужчина и женщина водворены в ИВС», — отмечается в релизе.

Областная милиция утверждает, что информация о задержании на месте событий двух журналистов «не соответствует действительности», однако сообщает, что «также в РОВД были доставлены двое журналистов, которые после проверки документов были отпущены». Корреспонденты работают в местном негосударственном издании «Рэгіянальная газета».

Валун, украшенный крестом Евфросинии Полоцкой, был установлен в начале 1990-х годов, когда мэром Молодечно был ныне покойный Геннадий Карпенко. Камень дважды переносили, во время второй передислокации в 2013 году он раскололся, но впоследствии был восстановлен. Сейчас валун находится в городском парке.

 

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На четырех граждан, задержанных днем 20 июня в Молодечно у мемориального камня «Мученикам за свободу и независимость Беларуси», составлены протоколы об...
 
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