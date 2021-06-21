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Официально: партия Пашиняна уверенно победила на парламентских выборах
Источник материала: Навiны
По данным Центризбиркома Армении на 07:00 по местному времени, убедительную победу на состоявшихся выборах в парламент одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна.
После подсчета 95,8% бюллетеней, ЦИК опубликовал следующие результаты:
У остальных менее 3%.
Проходной барьер для партийных блоков составлял 7%, а для партий — 5.
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По данным Центризбиркома Армении на 07:00 по местному времени, убедительную победу на состоявшихся выборах в парламент одержала партия премьер-министра Никола...
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