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В Минске после ДТП с пешеходом мотоцикл упал и загорелся

21.06.2021 08:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП с пешеходом сгорел мотоцикл, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 20 июня около 23.00. По предварительной информации, водитель мотоцикла 1999 года рождения двигался по ул.Немига и совершил наезд на пешехода 1974 года рождения, который с явными признаками алкогольного опьянения пересекал проезжую часть вне перехода. Мотоцикл упал и загорелся. В ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-

В Минске после ДТП с пешеходом мотоцикл упал и загорелся

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель мотоцикла 1999 года рождения двигался по ул.Немига и совершил наезд на пешехода 1974 года рождения, который с явными...
 
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