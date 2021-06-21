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Зачем нужен «Филин»
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В современном мире события развиваются стремительно. Количество новостей зашкаливает, одна картинка сменяет другую.
Давайте сосредоточимся на главном, чтобы системно осмыслить происходящее. Спецпроект «Филин» – это качественный, оперативный и лаконичный анализ основных сюжетов в Беларуси и мире.
На одной площадке мы соберем самые интересные идеи, мысли и мнения, чтобы у вас была необходимая к размышлению информация. А выводы делаете вы сами.
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Давайте сосредоточимся на главном, чтобы системно осмыслить происходящее.
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