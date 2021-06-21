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Вот незадача: чиновники видели в БЧБ угрозу для баскетболисток – а они с красно-белой поддержкой выиграли группу, считаясь аутсайдерами

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дебютный матч белорусской женской сборной на Евробаскете-2021 запомнился не только неожиданной победой над испанками, но и промелькнувшими в трансляции на госТВ бело-красно-белыми флагами.



Однако болельщиков, прошедших с ними вскоре вывели с трибуны испанские полицейские – вернуться разрешили только без знамен. Пресс-служба турнира позже заявила, что по правилам FIBA запрещены «любые флаги, кроме официальных флагов стран, участвующих в соревнованиях FIBA», пишет Трибуна. Ну а беларусское посольство так вообще окрестило людей с БЧБ беларусами в кавычках и обвинило в желании деморализовать сборную.


Те, у кого БЧБ-флаг, – беларусы в кавычках, а беларусы без кавычек – это сотрудница федерации и чиновник. Посольство РБ в Испании мощно выступило после матча ЕвробаскетаОднако правы ли были чиновники, видя в такой поддержке угрозу для команды? Просто смотрим на результаты: были БЧБ на трибунах – сборная внезапно победила испанок, ничего о флагах не сообщалась – баскетболистки так же неожиданно уступили Словакии. Третий и решающий матч в группе был со шведками – и беларусская диаспора в Испании решила в трудный момент поддержать сборную. Беларусы заводили трибуны бодрыми кричалками, держа в руках футболки с фамилиями активисток Свободного объединения спортсменов и легенд сборной Екатерины Снытиной и Елены Левченко. Сама же группа поддержки была в красно-белых цветах. 

И надо же – вместо «деморализации» сборная оформила уверенную победу над Швецией – 78:54. А беларусы громко поприветствовали это достижение. На видео игроки постарались на очевидную поддержку не реагировать, но очевидцы утверждают, что кое-кто из баскетболисток все же им похлопал.

Занятно, что БЧБ-флаг снова попал и в прямую трансляцию – на этот раз прямо за беларусской скамейкой через считанные секунды после финального свистка. Правда, госТВ на сей раз сыграло на опережение и ушло из эфира после конца матча практически моментально. Да и гимнов нынче в трансляции мы не увидели – в отличие от матча с Испанией.

На Евробаскете во время госгимна Беларуси крупно показали БЧБ и «Пагоню» – госТВ за пару секунд загородило их заставкой турнира 



После матча болельщики ярко уходили с арены с огромным бело-красно-белым полотнищем. 




Ну а сборная снова выиграла там, где была аутсайдером по букмекерским прикидкам, – а потом Испания выиграла свой матч у Словакии, так что получилось, что беларусские баскетболистки выиграли группу и вышли сразу в четвертьфинал турнира. Правда, в комментариях на одно хвалебное сообщение по этому поводу приходится с десяток вот таких.



А вы что думаете об этом результате?
 
 
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Дебютный матч белорусской женской сборной на Евробаскете-2021 запомнился не только неожиданной победой над испанками, но и промелькнувшими в трансляции на госТВ...
 
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