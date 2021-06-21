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Эксперт: Четвёртый пакет санкций лишает Беларусь 4% всего экспорта. Это первые серьёзные санкции ЕС против режима Лукашенко

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Самый ощутимый удар санкции нанесут по нефтеперерабатывающим заводам".



етвёртый пакет санкций лишает Беларусь 4% всего экспорта, пишет аналитический телеграм-канал "Экономика Беларуси".

ЕС практически полностью согласовал секторальные санкции, которые затронут нефтепродукты, калийные удобрения, табачную продукцию, телекоммуникации и финансовую систему. Какие у этого могут быть последствия?

По сути, это первые серьёзные санкции ЕС против режима Лукашенко. Если проанализировать официальную статистику по экспорту в ЕС групп товаров, попавших под санкции, и сопоставить с суммарным экспортом всех товаров во все страны (29 млрд. долл. в год), то экспорт попавших под санкции товаров составляет около 4%. Точно оценить эту сумму тяжело в связи с тем, что с 2016-го года данные по экспорту табачной продукции закрыты.

Самый ощутимый удар санкции нанесут по нефтеперерабатывающим заводам, т.к. в страны ЕС экспортируется 22.7% всех нефтепродуктов. Доля экспорта калийных удобрений в ЕС составляет 8.1%, и эти объёмы в той или иной степени могут быть переориентированы на другие рынки.

Несмотря на сравнительно небольшой процент сокращения общего экспорта, это очень серьёзный удар. Во-первых у белорусских нефтеперерабатывающих заводов мизерная чистая прибыль при очень высокой выручке, в результате чего санкции сделают их и вовсе убыточными, хотя ранее они приносили существенные налоговые поступления в бюджет.

Кроме того, в Беларуси отрицательное сальдо торгового баланса товаров. В 2020-м году экспорт был ниже импорта на 14%. Санкции доводят эту разницу до 19%. Учитывая релокацию IT-специалистов и ограничения в авиационной сфере после инцидента с Ryanair, сальдо торгового баланса услуг тоже уменьшится, в результате чего суммарное сальдо очень сильно снизится, что вызовет сильное давление на национальную валюту. 
 
 
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