материале «Ежедневника». Кто и сколько заработал у наших восточных соседей в прошлом году – в«Ежедневника».





Топ-10 больше всех заработавших в России в 2020 году белорусов и белорусок

Несмотря на то, что молочные продукты прочно оккупировали верхнюю часть перечня важнейших экспортных белорусских товаров , их поставщики на этот раз оказались вне топ-10 получателей чистой прибыли на российском рынке. И «Савушкин продукт-Москва» Александра Мошенского, и два завода Алексея Савчука (Трубчевский и Актанышский) закончили 2020 год с убытками. В минусах оказались и главные рыбные активы Мошенского «Русское море» и «Бремор», впервые оставив известного бизнесмена за пределами первой десятки самых зарабатывающих белорусов в России.





Молочников и поставщиков прочих продовольственных товаров в прошлом году по совокупной чистой прибыли обошли поставщики автотранспортных услуг. Несмотря на последствия пандемии, выразившиеся в перекрытии границ, большинство крупных белорусских перевозчиков и логистов увеличили и выручку, и чистую прибыль.





Итак, кто они, топ-10 самых богатых белорусов и белорусок России? В нашем исследовании учитывались компании-резиденты России, выручка которых в прошлом году превысила 100 млн. российских рублей.





Василий Сметанин





Особенно преуспел в прошлом году в извлечении прибыли основатель транспортно-логистического холдинга «СДС-Транс» Василий Сметанин. Он и возглавил наш рейтинг с огромным отрывом от преследователей.





Сметанин начинал бизнес в Беларуси и являлся одним из основателей многопрофильного холдинга «Дженти». Позже «Дженти» трансформировался в «СДС-Транс», сохранив родовое имя для одного из автоперевозческих субхолдингов нового образования.





В настоящее время Василий Сметанин проживает в Москве, является владельцем почти 50% акций местного Первого автокомбината имени Г. Л. Краузе и 86% доли в «СДС-Транс», а через нее - основным владельцем нескольких десятков транспортно-логистических компаний в России, Беларуси, странах Европы и Азии.





Согласно отчетам российских резидентов, на долю в «СДС-Трансе» и пакеты в других компаниях в 2020 году Василию Сметанину причиталось бы свыше 2800 млн. российских рублей из совокупного объема зафиксированной группой чистой прибыли.





Юрий Хомич





На порядок меньше показатель по чистой прибыли у занимающего второе место Юрия Хомича.





Этот, не так широкой известный, как Сметанин, бизнесмен является одним из двух основных владельцев группы компаний по продвижению продукции белорусского машиностроения на российском рынке.





Зарегистрированные в Смоленске компании «Мегаполис», «Автотехинмаш», «Торговый дом «Бобруйскагромаш» предлагают российским потребителям технику БелАЗа, «Бобруйскагромаша» и других флагманов отечественной отрасли.





Делают это они весьма успешно – чистая выручка головной компании «Мегаполис» в прошлом году превысила 1 млрд. российских рублей. На доли Хомича в ней и других дистрибуторах приходится около 880 млн. российских рублей чистой прибыли.





Игорь Подгорный





Порядка 875 млн. российских рублей мог заработать в прошлом году партнер Хомича Игорь Подгорный. Разница между их долями в уставном капитале «Мегаполиса» составляет сотые процента.





Виктор Кулуев и Елена Лагун





Четвертое место у бывшего генерального директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева и называющейся в СМИ его супругой Елены Лагун.





Они являются владельцами долей примерно в десятке компаний, занимающихся дистрибуцией и сервисным обслуживанием жодинской техники в различных регионах России – на Кузбассе, в Саха-Якутии, на Алтае. Один из самых известных их бизнесов, несколько лет назад даже входивший в топ-500 крупнейших компаний России по выручке, «Белаз-24».





В прошлом году Кулуев и Лагун увеличила свои доли в нескольких компаниях, заработав на них около 700 млн. российских рублей чистой прибыли.





Виктор и Виктория Сазоновы





База их транспортно-логистического бизнеса находится в селе Ольша под Смоленском. Виктор и Виктория Сазоновы являются владельцами около десятка компаний, среди которых оборотами выделяются «Грин Лайн», «Ред Лайн» и «Партнер Лайн».





На их доли в прошлом году пришлось почти 630 млн. российских рублей.





Евгений Шакалида





Самый крупный бизнес этого уроженца Бреста – транспортная компания «Траско», в которой он владеет 75% долей.





«Траско» и другие активы принесли Евгению Шакалида 350 млн. российских рублей чистой прибыли.





Дмитрий Музычак





В 2010-х годах он вложил деньги в строительство жилья в российских регионах и, похоже, не прогадал.





Принадлежащая нему компания «Специализированный застройщик «Белорусский квартал», работающая в Калужской области, исправно генерирует прибыль. В прошлом году был установлен рекорд по ее объему – 287 млн. российских рублей.





Андрей Селило





Еще одна малоизвестная фамилия, но тем не менее на дистрибуции мясных продуктов владелец компании «Вкус детства» заработал в прошлом году 280 млн. российских рублей.





Алексей Чижиков





Бизнесмен является владельцем фармдистрибутора федерального масштаба, компании «Фармфорвард».





Чистая прибыль этого бизнеса, в котором Алексею Чижикову принадлежит 100%, в 2020 году составила свыше 210 млн. российских рублей





Сергей Костевич





Замыкает нашу десятку акционер дистрибутора и производителя IT –продуктов ASBIS`c Enterpises Сергей Костевич.





Прошлый год был успешным для него на ключевом для бизнеса российском рынке. Дочерние компании «Асбис» и «Маст» приросли как в выручке, так и в прибыли. В настоящее время Сергей Костевич является владельцем 36,86% акций холдинга. Из совокупной чистой прибыли российских компаний на эту долю приходится 204,3 млн. российских рублей.



