ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-10 больше всех заработавших в России в 2020 году белорусов и белорусок

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский рынок генерирует весомые доли дохода и прибыли для белорусского бизнеса.

Топ-10 больше всех заработавших в России в 2020 году белорусов и белорусок
Кто и сколько заработал у наших восточных соседей в прошлом году – в материале «Ежедневника».

Топ-10 больше всех заработавших в России в 2020 году белорусов и белорусок
Несмотря на то, что молочные продукты прочно оккупировали верхнюю часть перечня   важнейших экспортных белорусских товаров ,  их поставщики на этот раз оказались вне топ-10 получателей чистой прибыли на российском рынке. И «Савушкин продукт-Москва» Александра Мошенского,  и два завода Алексея Савчука (Трубчевский и Актанышский) закончили 2020 год с убытками. В минусах оказались и главные рыбные активы Мошенского  «Русское море» и «Бремор», впервые оставив известного бизнесмена за пределами первой десятки самых зарабатывающих белорусов в России.

Молочников и поставщиков прочих продовольственных товаров в прошлом году по совокупной чистой прибыли обошли поставщики автотранспортных услуг.   Несмотря на последствия пандемии, выразившиеся в  перекрытии границ, большинство крупных белорусских перевозчиков и логистов увеличили и выручку,  и чистую прибыль.

Итак, кто они, топ-10 самых богатых белорусов и белорусок России?  В нашем исследовании учитывались компании-резиденты России, выручка которых в прошлом году превысила 100 млн. российских рублей. 

Василий Сметанин

Особенно  преуспел в прошлом году в извлечении прибыли основатель транспортно-логистического холдинга «СДС-Транс» Василий Сметанин. Он и возглавил наш рейтинг с огромным отрывом от преследователей. 

Сметанин  начинал бизнес в Беларуси и являлся одним из основателей  многопрофильного холдинга «Дженти».  Позже «Дженти» трансформировался в «СДС-Транс», сохранив родовое имя  для одного из автоперевозческих субхолдингов нового образования. 

В настоящее время Василий Сметанин  проживает в Москве, является владельцем почти 50% акций местного Первого автокомбината имени Г. Л. Краузе  и 86% доли в «СДС-Транс», а через нее -  основным владельцем  нескольких десятков транспортно-логистических компаний в России, Беларуси, странах Европы и Азии.

Согласно отчетам российских резидентов, на долю в «СДС-Трансе» и пакеты в других компаниях в 2020 году Василию Сметанину причиталось бы свыше 2800 млн. российских рублей  из совокупного объема зафиксированной  группой чистой прибыли.  

Юрий Хомич

На порядок меньше показатель по чистой прибыли у занимающего второе  место Юрия Хомича.

Этот, не так широкой известный, как Сметанин, бизнесмен является одним из двух основных владельцев группы компаний по продвижению продукции белорусского машиностроения на российском рынке. 

Зарегистрированные в Смоленске компании «Мегаполис», «Автотехинмаш», «Торговый дом «Бобруйскагромаш»   предлагают российским потребителям технику БелАЗа,  «Бобруйскагромаша» и других флагманов отечественной отрасли.

Делают это они весьма успешно – чистая выручка головной компании «Мегаполис» в прошлом году превысила 1 млрд. российских рублей. На доли Хомича в ней и других дистрибуторах приходится около 880 млн. российских рублей чистой прибыли.

Игорь Подгорный

Порядка 875 млн. российских рублей мог заработать в прошлом году партнер Хомича Игорь Подгорный. Разница между их долями в уставном капитале «Мегаполиса» составляет сотые процента.   

Виктор Кулуев и Елена Лагун

Четвертое место у бывшего генерального директора Торгового дома «Белаз» Виктора Кулуева и называющейся в СМИ  его супругой Елены Лагун.

Они являются владельцами долей примерно в десятке  компаний, занимающихся дистрибуцией и сервисным обслуживанием жодинской техники в различных регионах России – на Кузбассе, в Саха-Якутии, на Алтае.  Один  из самых известных их бизнесов, несколько лет назад даже входивший  в топ-500 крупнейших компаний России по выручке, «Белаз-24».

В прошлом году Кулуев и Лагун  увеличила свои доли в нескольких компаниях, заработав на них около 700 млн. российских рублей чистой прибыли.

Виктор и Виктория Сазоновы

База их  транспортно-логистического бизнеса находится в селе Ольша под Смоленском.  Виктор и Виктория Сазоновы являются владельцами около десятка компаний, среди которых оборотами выделяются «Грин Лайн», «Ред Лайн» и  «Партнер Лайн».

На их доли в прошлом году пришлось почти 630 млн. российских рублей.

Евгений Шакалида

Самый крупный бизнес  этого уроженца Бреста – транспортная компания «Траско», в которой он владеет 75% долей.

«Траско» и другие активы принесли Евгению Шакалида  350 млн. российских рублей чистой прибыли.

Дмитрий Музычак

В 2010-х годах он вложил деньги в строительство жилья в российских регионах и, похоже, не прогадал.

Принадлежащая нему компания «Специализированный застройщик «Белорусский квартал», работающая в Калужской области, исправно генерирует прибыль. В прошлом году был установлен рекорд по ее объему – 287 млн. российских рублей. 

Андрей Селило

Еще одна малоизвестная фамилия, но тем не менее на дистрибуции мясных продуктов  владелец  компании «Вкус детства» заработал в прошлом году 280 млн. российских рублей.

Алексей Чижиков

Бизнесмен является владельцем фармдистрибутора федерального масштаба, компании «Фармфорвард».

Чистая прибыль этого бизнеса, в котором Алексею Чижикову принадлежит 100%, в 2020 году составила свыше 210 млн. российских рублей

Сергей Костевич

Замыкает нашу десятку акционер дистрибутора и производителя IT –продуктов ASBIS`c  Enterpises Сергей Костевич.

Прошлый год был успешным для него на ключевом для бизнеса российском рынке. Дочерние  компании «Асбис» и «Маст» приросли как в выручке, так и в прибыли. В настоящее время Сергей Костевич является владельцем 36,86% акций холдинга. Из совокупной чистой прибыли российских компаний на эту долю приходится 204,3 млн. российских рублей.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рынок генерирует весомые доли дохода и прибыли для белорусского бизнеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ватикане сделали шаг к беатификации одного из основателей ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by