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В Ватикане сделали шаг к беатификации одного из основателей ЕС

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ватикане сделали шаг к канонизации французского дипломата и политика Роберта Шумана, одного из основоположников современной европейской интеграции. Как передает Укринформ, об этом сообщает Politico.



В обнародованном Ватиканом декрете отмечается, что Папа Римский Франциск признал "героическую добропорядочность" Роберта Шумана - гражданина Франции, родившегося в Люксембурге в 1886 году.

Обнародование декрета является первым шагом на долгом пути католической церкви к беатификации лица.

Шуман сыграл ключевую роль в восстановлении послевоенной Европы и создании институтов ЕС. Он был первым председателем Европейского парламента.

Умер Роберт Шуман в 1963 году в возрасте 77 лет.

Еще одним декретом Папы Римского провозглашается мученичество 10 монахинь, убитых советскими солдатами в Польше в период между февралем и маем 1945 года.
 
 
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В Ватикане сделали шаг к канонизации французского дипломата и политика Роберта Шумана, одного из основоположников современной европейской интеграции....
 
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