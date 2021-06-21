В Ватикане сделали шаг к беатификации одного из основателей ЕС









В обнародованном Ватиканом декрете отмечается, что Папа Римский Франциск признал "героическую добропорядочность" Роберта Шумана - гражданина Франции, родившегося в Люксембурге в 1886 году.





Обнародование декрета является первым шагом на долгом пути католической церкви к беатификации лица.





Шуман сыграл ключевую роль в восстановлении послевоенной Европы и создании институтов ЕС. Он был первым председателем Европейского парламента.





Умер Роберт Шуман в 1963 году в возрасте 77 лет.





Еще одним декретом Папы Римского провозглашается мученичество 10 монахинь, убитых советскими солдатами в Польше в период между февралем и маем 1945 года.