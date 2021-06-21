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В Ватикане сделали шаг к беатификации одного из основателей ЕС
Источник материала: Партизан
В Ватикане сделали шаг к канонизации французского дипломата и политика Роберта Шумана, одного из основоположников современной европейской интеграции. Как
В обнародованном Ватиканом декрете отмечается, что Папа Римский Франциск признал "героическую добропорядочность" Роберта Шумана - гражданина Франции, родившегося в Люксембурге в 1886 году.
Обнародование декрета является первым шагом на долгом пути католической церкви к беатификации лица.
Шуман сыграл ключевую роль в восстановлении послевоенной Европы и создании институтов ЕС. Он был первым председателем Европейского парламента.
Умер Роберт Шуман в 1963 году в возрасте 77 лет.
Еще одним декретом Папы Римского провозглашается мученичество 10 монахинь, убитых советскими солдатами в Польше в период между февралем и маем 1945 года.
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В Ватикане сделали шаг к канонизации французского дипломата и политика Роберта Шумана, одного из основоположников современной европейской интеграции....
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