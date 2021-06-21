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В Японии на статую богини милосердия надели медицинскую маску

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Размер маски - пять метров в длину и четыре - в ширину.



Идея с маской стала часть проекта по восстановлению памятника после землетрясения, произошедшего в феврале 2021 года, пишет ВВС.

Маска на статуе богини - это символ молитвы о конце пандемии.
 
 
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В японском городе Аидзувакамацу на статую буддийской богини милосердия Каннон надели тканевую маску весом 35 кг. Размер маски - пять метров в длину и четыре - в...
 
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