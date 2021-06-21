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Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

21.06.2021 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов, следует из данных Центризбиркома страны после обработки 100% голосов. Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% голосов.


     


По подсчетам 1 281 911 голосов (100% избирателей), партия господина Пашиняна набрала 687 251 голос (53,92%), блок Роберта Кочаряна — 268 165 (21,04%). Блок «Честь имею», сформированный республиканской партией бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и партией «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, получил 5,23% (66 633).

Проходной порог для партий составляет 5%, для блоков — 7%. В парламенте должны быть представлены как минимум три политические силы, поэтому мандаты получит и не преодолевшая барьер третья сила, набравшая наибольшее количество голосов,— «Честь имею».

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. В ночь на 21 июня Никол Пашинян объявил о победе своей партии и анонсировал митинг сторонников. После этого он поблагодарил руководство России, США, ЕС, Франции и Ирана за содействие Армении. Блок «Армения» заявил, что пока не будет признавать итоги выборов.
 
 
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Партия «Гражданский договор» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92% голосов, следует из данных...
 
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