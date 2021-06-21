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США нужно до года, чтобы определить, возможен ли стратегический диалог с РФ - Белый дом
Источник материала: Партизан
Администрация США через полгода-год определит, возможно ли выстроить стратегический диалог с РФ, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"В течение следующих шести месяцев - года мы увидим, есть ли у нас эффективный стратегический диалог", - сказал он в интервью телеканала ABС.
По словам Салливана,
Он напомнил, что в ходе недавнего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил важные для США вопросы, такие как данные о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаки.
"Одно только это - уже хороший повод для организации переговоров с Владимиром Путиным", - заявил Салливан.
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Администрация США через полгода-год определит, возможно ли выстроить стратегический диалог с РФ, заявил в воскресенье советник американского президента по...
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