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"Тянет время": Носович объяснил политику Байдена в отношении России
21.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На рубеже 70-х годов прошлого века Соединенные Штаты находились в остром кризисе, как и сейчас, Америке нужна была передышка перед тем, как вернуться к активному участию в холодной войне, рассуждает эксперт.
"Сегодняшнее поведение Байдена тоже является попыткой выиграть время для Америки, чтобы она могла решить свои внутренние проблемы и вернуться к активной внешней политике", ― говорит Носович.
Разумеется, никакого изменения отношения американцев к России за это время не произошло, добавляет эксперт.
"После того, как Америка более-менее оправится от потрясений 2020 года, она снова вернется к активной политике противодействия России, и тут, я думаю, в Москве ни у кого нет на этот счет иллюзий", ― отмечает эксперт.
Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что у него и старых иллюзий по отношению к Америке не было, и новых после разговора с Байденом не появилось, напоминает аналитик.
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