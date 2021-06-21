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С глаз долой: принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри

21.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Будущий король Британии принц Чарльз категорически не хочет видеть сына принца Гарри: обиженный отец все больше и больше отдаляется от мятежника.

Конфликт между отцом и опальным сыном затянулся. Принц Чарльз так и не простил Гарри после обвинений в его сторону во время интервью у Опры Уинфри и голливудского подкаста - тогда мятежник заявил, что отец принес ему много "наследственной боли и страданий".

По сообщениям издания The New York Post, теперь все зашло слишком далеко: принц Чарльз заранее отказался встречаться с Гарри, когда тот прилетит в Британию в конце месяца на открытие памятника принцессы Дианы.

Чарльз уже спланировал "идеальный побег" из Дворца, решив отсидеться в своем поместье Балморал.

По словам источников, наследнику Елизаветы II с лихвой хватило присутствия Гарри на похоронах принца Филиппа в апреле, когда он старался избегать встреч с младшим отпрыском, однако в итоге тайно встретился с ним. Сейчас Чарльз уверен - им не о чем говорить друг с другом.

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Обиженный отец не хочет приближаться к строптивому младшему сыну и не оставляет ему шанса не перемирие.
 
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