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С глаз долой: принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри
21.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Будущий король Британии принц Чарльз категорически не хочет видеть сына принца Гарри: обиженный отец все больше и больше отдаляется от мятежника.
Конфликт между отцом и опальным сыном затянулся. Принц Чарльз так и не простил Гарри после обвинений в его сторону во время
По сообщениям издания The New York Post, теперь все зашло слишком далеко: принц Чарльз заранее отказался встречаться с Гарри, когда тот прилетит в Британию в конце месяца на открытие памятника принцессы Дианы.
Чарльз уже спланировал "идеальный побег" из Дворца, решив отсидеться в своем поместье Балморал.
По словам источников, наследнику Елизаветы II с лихвой хватило присутствия Гарри на похоронах принца Филиппа в апреле, когда он старался избегать встреч с младшим отпрыском, однако в итоге
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Обиженный отец не хочет приближаться к строптивому младшему сыну и не оставляет ему шанса не перемирие.
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