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В Гродно горел склад магазина
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно горел склад магазина по ул.Комарова, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сигнал о пожаре в складском помещении поступил спасателям 20 июня в 11.03. Огонь частично уничтожил имущество на складе, закопчены стены и потолок.
Причина произошедшего устанавливается.-0-
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Сигнал о пожаре в складском помещении поступил спасателям 20 июня в 11.03. Огонь частично уничтожил имущество на складе, закопчены стены и потолок.
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