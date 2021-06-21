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В телеге сегодня. «Корабль Лукашенко лавировал, лавировал, да не вылавировал»
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Рунете прозвучал «вопрос года»: там считают, что экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.
— Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику — для нее это не дорого, — пишет
Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…
А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику.
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В Рунете прозвучал «вопрос года»: там считают, что экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.
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