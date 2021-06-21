В телеге сегодня. «Корабль Лукашенко лавировал, лавировал, да не вылавировал»

Источник материала: Салiдарнасць

В Рунете прозвучал «вопрос года»: там считают, что экономический кризис в Беларуси может случиться в любой момент в ближайший год.

— Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику — для нее это не дорого, — пишет Серпом по . — Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?

Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…

А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику.