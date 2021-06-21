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Обложка дня. Неопубликованная война
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российская Новая газета впервые публикует снимки, которые нельзя было печатать в условиях военной цензуры. На первой – узник концлагеря в Восточной Германии в 1945 году.
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Российская Новая газета впервые публикует снимки, которые нельзя было печатать в условиях военной цензуры.
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