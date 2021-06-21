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Глава МИД Германии назвал неизбежными новые санкции ЕС в отношении Беларуси

21.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Бывшие штрафные меры, затрагивающие конкретные компании и представителей власти в окружении правящего в республике Александра Лукашенко, уже недостаточны, подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, опубликованном в понедельник, 21 июня, передает УНН.




"Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, приведя в пример калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо “избавить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций”, -  отметил Маас.

Евросоюз в конца 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официальный объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Бывшие штрафные меры, затрагивающие конкретные...
 
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