Глава МИД Германии назвал неизбежными новые санкции ЕС в отношении Беларуси













"Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики, заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства, приведя в пример калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо “избавить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций”, - отметил Маас.





Евросоюз в конца 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.





А 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги.





Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официальный объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.