"Либеральная грязь", "недоконкистадоры", "крысы": особый язык белорусской пропаганды в Год единения народа









О ЗАПАДЕ





"Либеральная грязь замутила практически все, мир стоит на грани исчезновения. Беларусь держится", – СТВ





"Волчья стая накинулась с обвинениями на нашего президента", – СТВ





"Вот там – потомки фашистов, противостоять которым мы можем только сплотившись", – СТВ





"Лицемерные и подлые интриганы пошли в наступление", – СТВ





"Кукловоды", – (02:34) СТВ





"Действуют они, как бандиты с большой дороги", – ОНТ





"Западные недоконкистадоры", – Беларусь 1





"Неолиберальные конкистадоры уже начали путешествие к сердцу тьмы на край ночи", – ОНТ





ОБ ОППОЗИЦИИ





"Волна вываливает на поверхность мелкого пигмея", – ​СТВ





"Моральные уроды, убийцы, организаторы беспорядков", – СТВ





"Заработок и пиар. Остальное – ложь", – ОНТ





"Когда становишься в один ряд с крысами – рано или поздно сожрут и выплюнут", – СТВ





"Отработанный материал. Причем материал токсичный", – СТВ





"Бандерлоги", – СТВ





"Что же человеческого и, соответственно, белорусского осталось в беглых? Даем подсказку: ни-че-го", – Беларусь 1





О ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ





"Некогда действительно свободные и прекрасные народы благодаря своим политикам превратились в рабов американской демократии", – ​СТВ ​





"С детским упорством там прикрываются уже тошнотворным словом "демократия", –​ Беларусь 1





"Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия", –​ СТВ





"Пусть лучше у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура идеала, диктатура святости. Весь мир утонет в этой пучине, но Беларусь останется островом свободы, островом радости. Нашим Княжим островом", –​ СТВ





О ЛУКАШЕНКО





"Это великий человек. Это отец своего народа", –​ СТВ





"Смелости Лукашенко не занимать", –​ СТВ





"Характер у него есть, характер мужск ", – Беларусь 1





"Слава Богу и нашему Президенту", – ​СТВ





"Он по-народному прост и по-мужски силен, он строг и справедлив, он по-офицерски тверд и по-крестьянски мудр. Он не жаждет похвалы и лести, он не жаждет богатств и славы, ему не перед кем заискивать и некому завидовать. В его мыслях, душе и сердце только народ", – СТВ.





Такого тупого примитива даже на белорусском ТВ никогда не было.