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На М1 под Борисовом девушка выехала на встречку — трое погибших во встречном авто

21.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария произошла вечером 20 июня на трассе М1 возле деревни Стаи Борисовского района. Здесь 25-летняя девушка за рулем «Мерседеса» выехала на встречку и столкнулась со встречным «Фордом».

На М1 под Борисовом девушка выехала на встречку — трое погибших во встречном авто
В результате аварии погибли 24-летний водитель «Форда» и двое его пассажиров.

Девушку из «Мерседеса» и ее мужа госпитализировали, пишет НН.

«Ехали прямо за «Фордом», метров 100. Просто жесть, в шоке до сих пор и я, и жена. Парень в «Мерседесе» говорил, что спал. Возможно, его девушка тоже уснула. Парнишке, которому защемило руку в «Форде», и который, видимо, единственный из машины жив — здоровья. Я не знаю, как ему это пережить. У нас сегодня второй день рождения, потому что следующие на трассе были мы… Ну и отсутствие ограждений — это просто пи*ец. Как я ненавижу коррупцию, из-за неё 3 человека не вернулись сегодня», — написал пользователь форума Onliner.

Заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, которое привело по неосторожности к смерти двух и более лиц. Ответственность — от 3 до 7 лет.
 
 
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Авария произошла вечером 20 июня на трассе М1 возле деревни Стаи Борисовского района. Здесь 25-летняя девушка за рулем «Мерседеса» выехала на встречку и столкнулась...
 
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