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В Оршанском районе ребенок выпал из окна
Источник материала: Навiны
Происшествие случилось в агрогородке Бабиничи накануне днем.
По данным Следственного комитета, четырехлетняя девочка находилась со своей мамой в гостях у бабушки.
«Мама с ребенком спали в комнате с открытым окном. Проснувшись, девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на газон и асфальтированную поверхность тротуара», — отметили в СК.
Девочку с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сейчас она находится под присмотром врачей.
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Происшествие случилось в агрогородке Бабиничи накануне днем.
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