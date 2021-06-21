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Абитуриенты сдают централизованное тестирование по обществоведению
Источник материала: ОНТ
Продолжается «горячая» пора и у вчерашних школьников. Сегодня абитуриенты сдают централизованное тестирование по обществоведению.
Испытания по русскому и белорусскому языкам уже позади. Ближайший следующий тест – по математике, его будут сдавать в среду и четверг. Напомним, что, если по уважительным причинам не получается сдать тестирование в срок, можно сделать это в резервные дни с 14 по 18 июля.
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Продолжается «горячая» пора и у вчерашних школьников. Сегодня абитуриенты сдают централизованное тестирование по обществоведению. Испытания по русскому и...
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