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МВД пресекло деятельность крупнейшего наркотического магазина в Беларуси

21.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это дело войдет в историю белорусских правоохранительных органов. Министерство внутренних дел провело сверхсложную спецоперацию и пресекло деятельность крупнейшего наркотического магазина в стране.

Два года назад милиция вышла на след хорошо организованного преступного сообщества. Оно работало в пяти регионах страны и отоваривало около 70-% наркозависимых в Беларуси. Операцию провели сразу в нескольких городах и задержали ключевых работников наркошопа.

Каждое звено, от закладчиков и курьеров до бухгалтеров, криптовалютчиков и кураторов работали четко по инструкциям. И прилично зарабатывали на передозировках и смертях. Спецоперация наверняка спасла не одну жизнь. Более того, это уникальный случай, когда удалось задержать не только представителей низших звеньев, но и добраться и до ключевых сотрудников, наркоинвесторов.

Теперь магазин ждет неизбежная цифровая, а затем и физическая смерть. А те, кто все еще на свободе, включая кураторов преступного бизнеса, вскоре присоединятся к своим коллегам. Большинство задержанных (а их 120 человек!) ждет от 6 до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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Это дело войдет в историю белорусских правоохранительных органов. Министерство внутренних дел провело сверхсложную спецоперацию и пресекло деятельность...
 
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