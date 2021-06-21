Партия Пашиняна набрала больше всего голосов на парламентских выборах в Армении

Источник материала: ОНТ

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна набрала больше всего голосов избирателей на парламентских выборах, пишет РИА «Новости».

Выборы в Армении проходили на 2008 избирательных участках 20 июня. После подсчета всех голосов партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

На втором месте – блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. За его сторонников проголосовали 21,04 % избирателей.

Семипроцентный барьер для прохождения в парламент не набрала партия: «Честь имею» – 5,23% и пятипроцентный барьер не прошла «Процветающая Армения» – 3,96% голосов.

Фото: БЕЛТА

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