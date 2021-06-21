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Эксперты: давление Запада в отношении Беларуси вряд ли прекратится
Источник материала: ОНТ
Эксперты, обсуждая давление Запада в отношении Беларуси, придерживаются мнения, что пресс вряд ли прекратится.
В этой геополитической игре Запад не устраивает ни суверенная позиция страны, ни союзничество Минска и Москвы. Принцип «разделяй и властвуй» действует и в XXI веке – это можно увидеть на примере Украины. Но в случае с Беларусью планы Запада не сработали.
Подробности – в видеоинформации.
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Эксперты, обсуждая давление Запада в отношении Беларуси, придерживаются мнения, что пресс вряд ли прекратится. В этой геополитической игре Запад не устраивает ни...
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