Эксперты: давление Запада в отношении Беларуси вряд ли прекратится

Источник материала: ОНТ

Эксперты, обсуждая давление Запада в отношении Беларуси, придерживаются мнения, что пресс вряд ли прекратится.

В этой геополитической игре Запад не устраивает ни суверенная позиция страны, ни союзничество Минска и Москвы. Принцип «разделяй и властвуй» действует и в XXI веке – это можно увидеть на примере Украины. Но в случае с Беларусью планы Запада не сработали.

Подробности – в видеоинформации.

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