ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гороскоп на 22 июня: Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров, Козерогов выведет из равновесия любая мелочь

21.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 22 июня: Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров, Козерогов выведет из равновесия любая мелочь

Лидерские качества позволят Овну быть в центре внимания. Но нужно поберечь силы. Даже небольшой провал в осуществлении ваших планов может выбить вас из колеи.

Тельцам звезды советуют уделить внимание родным и близким. Они ждут вашей поддержки. Конфликты и ссоры, затеянные сегодня, могут иметь долгие последствия.

Жизнерадостность и спокойствие помогут Близнецам в общении с коллегами. Хорошие отношения дадут вам чувство удовлетворения, а новые начинания принесут выгоду в будущем.

Предприимчивым Ракам звезды обещают успех в бизнесе и карьере. Вам удастся восстановить отношения, которые вы считали испорченными. Вечер преподнесет приятные сюрпризы.

Излишняя гордыня может сыграть с Львами злую шутку. Творческие проекты вам будут казаться ненужной тратой времени. День благоприятный для покупок, которые порадуют вас и родных.

Девы проведут день в поисках логики в делах. Вам будет легче наладить отношения с людьми, если станете менее критичными. Откровенность и искренность помогут вам добиться успеха.

Звезды советуют Весам проявить уравновешенность и уделить больше времени семье. Анализ взаимоотношений с коллегами поможет вам разобраться в злободневных вопросах.

Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров. Вы сможете выбрать правильную тактику поведения. Главное – это не идти на поводу у эмоций.

Стрельцы с успехом проведут деловые переговоры даже с теми, кого считали соперниками. Звезды рекомендуют перепроверить финансовые документы.

Козерогов готова вывести из равновесия любая мелочь. Старайтесь не принимать решений в нестабильном эмоциональном состоянии. Чтобы не испортить отношения с близкими, не касайтесь болезненных тем.

Позитивный настрой поможет Водолеям в деловом общении. Вы сумеете найти подход к людям и сделать то, что запланировали. Интересные встречи станут приятным дополнением дня.

Звезды не советуют Рыбам спешить с принятием делового предложения. Благодаря аналитическим способностям, вы сможете предусмотреть разные варианты.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидерские качества позволят Овну быть в центре внимания. Но нужно поберечь силы. Даже небольшой провал в осуществлении ваших планов может выбить вас из колеи....
 
Новости дня
Новости разные
 
Калий и энергетика. Маас предлагает жестче ударить по режиму Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by