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Гороскоп на 22 июня: Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров, Козерогов выведет из равновесия любая мелочь
Источник материала: ОНТ
Лидерские качества позволят Овну быть в центре внимания. Но нужно поберечь силы. Даже небольшой провал в осуществлении ваших планов может выбить вас из колеи.
Тельцам звезды советуют уделить внимание родным и близким. Они ждут вашей поддержки. Конфликты и ссоры, затеянные сегодня, могут иметь долгие последствия.
Жизнерадостность и спокойствие помогут Близнецам в общении с коллегами. Хорошие отношения дадут вам чувство удовлетворения, а новые начинания принесут выгоду в будущем.
Предприимчивым Ракам звезды обещают успех в бизнесе и карьере. Вам удастся восстановить отношения, которые вы считали испорченными. Вечер преподнесет приятные сюрпризы.
Излишняя гордыня может сыграть с Львами злую шутку. Творческие проекты вам будут казаться ненужной тратой времени. День благоприятный для покупок, которые порадуют вас и родных.
Девы проведут день в поисках логики в делах. Вам будет легче наладить отношения с людьми, если станете менее критичными. Откровенность и искренность помогут вам добиться успеха.
Звезды советуют Весам проявить уравновешенность и уделить больше времени семье. Анализ взаимоотношений с коллегами поможет вам разобраться в злободневных вопросах.
Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров. Вы сможете выбрать правильную тактику поведения. Главное – это не идти на поводу у эмоций.
Стрельцы с успехом проведут деловые переговоры даже с теми, кого считали соперниками. Звезды рекомендуют перепроверить финансовые документы.
Козерогов готова вывести из равновесия любая мелочь. Старайтесь не принимать решений в нестабильном эмоциональном состоянии. Чтобы не испортить отношения с близкими, не касайтесь болезненных тем.
Позитивный настрой поможет Водолеям в деловом общении. Вы сумеете найти подход к людям и сделать то, что запланировали. Интересные встречи станут приятным дополнением дня.
Звезды не советуют Рыбам спешить с принятием делового предложения. Благодаря аналитическим способностям, вы сможете предусмотреть разные варианты.
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Гороскоп на 22 июня: Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров, Козерогов выведет из равновесия любая мелочь
Лидерские качества позволят Овну быть в центре внимания. Но нужно поберечь силы. Даже небольшой провал в осуществлении ваших планов может выбить вас из колеи....
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