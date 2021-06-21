Гороскоп на 22 июня: Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров, Козерогов выведет из равновесия любая мелочь

Источник материала: ОНТ

Лидерские качества позволят Овну быть в центре внимания. Но нужно поберечь силы. Даже небольшой провал в осуществлении ваших планов может выбить вас из колеи.

Тельцам звезды советуют уделить внимание родным и близким. Они ждут вашей поддержки. Конфликты и ссоры, затеянные сегодня, могут иметь долгие последствия.

Жизнерадостность и спокойствие помогут Близнецам в общении с коллегами. Хорошие отношения дадут вам чувство удовлетворения, а новые начинания принесут выгоду в будущем.

Предприимчивым Ракам звезды обещают успех в бизнесе и карьере. Вам удастся восстановить отношения, которые вы считали испорченными. Вечер преподнесет приятные сюрпризы.

Излишняя гордыня может сыграть с Львами злую шутку. Творческие проекты вам будут казаться ненужной тратой времени. День благоприятный для покупок, которые порадуют вас и родных.

Девы проведут день в поисках логики в делах. Вам будет легче наладить отношения с людьми, если станете менее критичными. Откровенность и искренность помогут вам добиться успеха.

Звезды советуют Весам проявить уравновешенность и уделить больше времени семье. Анализ взаимоотношений с коллегами поможет вам разобраться в злободневных вопросах.

Скорпионы могут стать свидетелями неприятных разговоров. Вы сможете выбрать правильную тактику поведения. Главное – это не идти на поводу у эмоций.

Стрельцы с успехом проведут деловые переговоры даже с теми, кого считали соперниками. Звезды рекомендуют перепроверить финансовые документы.

Козерогов готова вывести из равновесия любая мелочь. Старайтесь не принимать решений в нестабильном эмоциональном состоянии. Чтобы не испортить отношения с близкими, не касайтесь болезненных тем.

Позитивный настрой поможет Водолеям в деловом общении. Вы сумеете найти подход к людям и сделать то, что запланировали. Интересные встречи станут приятным дополнением дня.

Звезды не советуют Рыбам спешить с принятием делового предложения. Благодаря аналитическим способностям, вы сможете предусмотреть разные варианты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram