Новый пакет санкций против Беларуси – об экономических причинах их введения рассказал министр экономики

Источник материала: ОНТ

Чиновники Евросоюза сегодня могут объявить о введении нового пакета санкций против Беларуси. Поводом по-прежнему остается вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, несмотря на то, что наша страна предоставила все данные объективного контроля. А вот в ответ на аналогичный запрос не получила от европейских авиационных властей ни одного документа.

Тем не менее, некоторые деятели успели озвучить много политических заявлений с обвинениями в адрес Беларуси. И введение санкций, как будто бы появился удобный повод с самолетом, не потребовало долгих согласований. Не потому ли, что меры давления планировались давно? Об экономических причинах введения санкций говорил накануне в интервью программе «Контуры» министр экономики.

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