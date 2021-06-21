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Новый пакет санкций против Беларуси – об экономических причинах их введения рассказал министр экономики
Источник материала: ОНТ
Чиновники Евросоюза сегодня могут объявить о введении нового пакета санкций против Беларуси. Поводом по-прежнему остается вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, несмотря на то, что наша страна предоставила все данные объективного контроля. А вот в ответ на аналогичный запрос не получила от европейских авиационных властей ни одного документа.
Тем не менее, некоторые деятели успели озвучить много политических заявлений с обвинениями в адрес Беларуси. И введение санкций, как будто бы появился удобный повод с самолетом, не потребовало долгих согласований. Не потому ли, что меры давления планировались давно? Об экономических причинах введения санкций говорил накануне в интервью программе «Контуры» министр экономики.
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Новый пакет санкций против Беларуси – об экономических причинах их введения рассказал министр экономики
Чиновники Евросоюза сегодня могут объявить о введении нового пакета санкций против Беларуси. Поводом по-прежнему остается вынужденная посадка самолета Ryanair в...
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