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На Немиге загорелся мотоцикл. Что произошло?

21.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Немиге загорелся мотоцикл. Что произошло?

В Минске около 23:00 на ул. Немига в результате аварии загорелся мотоцикл. Подробности аварии сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

20 июня водитель мотоцикла Suzuki 1999 года рождения ехал по улице Немига около 23:00. Неожиданно на дорогу в неположенном месте вышел нетрезвый мужчина 1974 года рождения. Мотоциклист наехал на пешехода, в результате чего участники аварии получили телесные повреждения, а транспортное средство загорелось. Пешехода госпитализировали, а водитель отказался от медпомощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске около 23:00 на ул. Немига в результате аварии загорелся мотоцикл. Подробности аварии сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 20 июня водитель мотоцикла Suzuki 1999...
 
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