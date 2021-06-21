На Немиге загорелся мотоцикл. Что произошло?

Источник материала: ОНТ

В Минске около 23:00 на ул. Немига в результате аварии загорелся мотоцикл. Подробности аварии сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

20 июня водитель мотоцикла Suzuki 1999 года рождения ехал по улице Немига около 23:00. Неожиданно на дорогу в неположенном месте вышел нетрезвый мужчина 1974 года рождения. Мотоциклист наехал на пешехода, в результате чего участники аварии получили телесные повреждения, а транспортное средство загорелось. Пешехода госпитализировали, а водитель отказался от медпомощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram