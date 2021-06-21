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На Немиге загорелся мотоцикл. Что произошло?
Источник материала: ОНТ
В Минске около 23:00 на ул. Немига в результате аварии загорелся мотоцикл. Подробности аварии
20 июня водитель мотоцикла Suzuki 1999 года рождения ехал по улице Немига около 23:00. Неожиданно на дорогу в неположенном месте вышел нетрезвый мужчина 1974 года рождения. Мотоциклист наехал на пешехода, в результате чего участники аварии получили телесные повреждения, а транспортное средство загорелось. Пешехода госпитализировали, а водитель отказался от медпомощи.
Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске около 23:00 на ул. Немига в результате аварии загорелся мотоцикл. Подробности аварии сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 20 июня водитель мотоцикла Suzuki 1999...
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