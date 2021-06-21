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Как получить $3000 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge
21.06.2021 09:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 июня заканчивается прием заявок на участие в конкурсе инновационных стартап-проектов
Кто может участвовать в конкурсе
В конкурсе принимают участие стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность.
Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, которые определяют номинацию, в которой они участвуют в зависимости от представляемого стартап-проекта.
Номинации конкурса
Порядок проведения конкурса
ЭТАП 1 до 25.06.2021
ЭТАП 2 до 26.06.2021
ЭТАП 3 (полуфинал) 29.06.2021
ЭТАП 4 (финал) 30.06.2021
Победители и призеры конкурса получают призы в денежной форме
За первое место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 3000 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.
За второе место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1500 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.
За третье место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 500 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.
С положением конкурса можно ознакомиться
Адрес проведения конкурса:
Полуфинал конкурса пройдет по адресу Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», пр. Пекинский, 20 (начало в 10.30)
Финал конкурса состоится 30 июня 2021 года (начало в 11.00) в Центре Притяжения Igrow по адресу: г. Минск, ул. Шаранговича, 4.
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25 июня заканчивается прием заявок на участие в конкурсе инновационных стартап-проектов «Startup Great Challenge». Организаторы мероприятия - Китайско-Белорусское...
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