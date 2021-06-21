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Как получить $3000 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge

21.06.2021 09:39 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как получить 00 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge

25 июня заканчивается прием заявок на участие в конкурсе инновационных стартап-проектов «Startup Great Challenge». Организаторы мероприятия — Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Компания по развитию индустриального парка» и Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» — подготовили для победителей призы в денежной форме (до $ 3000). Подробности участия в конкурсе — далее.

Кто может участвовать в конкурсе

В конкурсе принимают участие стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность.

Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, которые определяют номинацию, в которой они участвуют в зависимости от представляемого стартап-проекта.

Номинации конкурса

  • Smart project: в этой номинации принимают участие стартап-проекты с демонстрацией решений на базе информационно-коммуникационных технологий таких, как Интернет вещей (IoT), машинный интеллект, большие данные (Big Data), облачные вычисления, 5G и др.
  • Hardware project: принимают участие стартап-проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере.

Порядок проведения конкурса

ЭТАП 1 до 25.06.2021
Прием заявок для участия в конкурсе. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявочную форму на сайте конкурса по ссылке.

ЭТАП 2 до 26.06.2021
Заочный отбор финалистов рабочей группой конкурса в соответствии с поданной заявочной формой.

ЭТАП 3 (полуфинал) 29.06.2021
Очная презентация проектов — полуфиналистов конкурса перед рабочей группой, определение финалистов конкурса. В финал конкурса отбираются не более 10 проектов в каждой номинации.

ЭТАП 4 (финал) 30.06.2021
Очная презентация проектов финалистов перед экспертами 30.06.2021. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.

Победители и призеры конкурса получают призы в денежной форме

За первое место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 3000 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.

За второе место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 1500 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.

За третье место − денежную сумму в белорусских рублях, эквивалентную 500 долларов США, по курсу Национального банка Республики Беларусь на день подведения итогов конкурса.

С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как получить 00 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge

Адрес проведения конкурса:

Полуфинал конкурса пройдет по адресу Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», пр. Пекинский, 20 (начало в 10.30)

Финал конкурса состоится 30 июня 2021 года (начало в 11.00) в Центре Притяжения Igrow по адресу: г. Минск, ул. Шаранговича, 4.

Дополнительную информацию уточняйте у организаторов конкурса:

Анастасия, +375 29 577 41 57, innov@mgtp.by

Инга, +375336341103, kushniarevich@industrialpark.by

                                                                   Как получить 00 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge     Как получить 00 для своего стартапа - узнайте о Startup Great Challenge

 

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня заканчивается прием заявок на участие в конкурсе инновационных стартап-проектов «Startup Great Challenge». Организаторы мероприятия - Китайско-Белорусское...
 
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