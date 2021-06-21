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Концерн "Алмаз–Антей" представит свою продукцию на MILEX 2021

21.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Предприятия российского концерна "Алмаз–Антей" представит свою продукцию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021 в Минске, которая пройдет с 23 по 26 июня, сообщили в концерне.

Российские оружейники покажут в Минске модели зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства "Тор", "Бук-М2Э", зенитную ракетную систему (ЗРС) "Антей-4000", а также универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Кроме того, посетители экспозиции смогут ознакомиться с макетами, ТТХ и медиапрезентациями боевых возможностей радиолокационных станций "Каста-2Е2", "Подлет-Е", "Гамма-С1МЕ", радиолокационной системы посадки РСП-28МЕ.

Специалисты концерна также проведут переговоры по сервисному обслуживанию ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставкам запасных частей и комплектующих, ремонту и применению продукции.

"Отдельно планируется обсудить с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК "Тор", - отметили в концерне.

По словам заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Алмаз – Антея" Вячеслава Дзиркална, участие в MILEX позволит укрепить имидж концерна как основного российского разработчика и производителя систем, средств и комплексов ПВО", который не только создает вооружения, гарантирующие эффективную защиту от любых воздушно-космических угроз, но и обеспечивает непрерывность жизненного цикла своих изделий.

Он напомнил, что концерн развивает кооперационные связи с Минском на основании межгосударственного договора о развитии ВТС.

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более, чем в 50 странах мира.

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Теги: Минск
 
 
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Экспозиция концерна будет состоять из ЗРК семейства "Тор" и "Бук", можно будет ознакомиться и с характеристиками радиолокационных станций.
 
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