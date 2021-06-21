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Его корабль лавировал, лавировал, да не вылавировал…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Корабль Лукашенко лавировал, лавировал, да не вылавировал» А в Кремле, наверное, радостно потирают ручки...

— Москва, конечно, может спасти белорусскую экономику — для нее это не дорого, — пишет. — Но что Путин потребует взамен? Признание Крыма российским? Военную базу? Кабальные долговые договора? Унификацию экономического законодательства? Фактическое превращение страны в еще один федеральный округ России? Все, от чего Лукашенко последние годы успешно уклонялся?{banner_news_showА в Кремле, наверное, радостно потирают ручки, радуясь, что в них попадает экономика соседней страны. Не понимая, что это — сценарий будущих санкций для России, если они окончательно достанут «больших дядей». Которые вполне способны «убить» и российскую экономику.