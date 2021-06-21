ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать

21.06.2021 09:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать
Фото: freepik
День летнего солнцестояния наступил 21 июня в 6:32. Это время особенное время означает, что длительность светового дня достигла максимума - почти 17-ти часов. 21 июня знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии - это день, когда Солнце будто замирает в зените. Это время издревле считается периодом мощных энергетических потоков.

Что строго запрещено делать во время летнего солнцестояния, а что делать можно и нужно - читайте ниже в нашем материале.

Что означает летнее солнцестояние


Солнцестоянием называют момент, когда Солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, а Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима. Из года в год дата этого события варьируется между 20, 21 и 22 июня.

Обратный "поворот", то есть зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 2021 года.

Энергетически этот день крайне важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее.

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния



Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию.

Нельзя выяснять отношения, использовать нецензурные выражения и кричать.

Запрещено также грустить, плакать, лениться, пребывать в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.

Не стоит также допускать нечестного или плохого отношения к другим людям.

Как провести 21 июня


Поскольку сегодня у большинства людей выходной день, проведите его в позитивном ключе, расслабьтесь, но не отлеживайтесь и не ленитесь.

Наденьте светлую и солнечную одежду, настройтесь на позитивный лад, улыбнитесь своему отражению в зеркале - день обещает быть чудесным.

Можно выехать с родными и близкими к водоему или на природу, сплести венок, символизирующий у наших предков Солнце.

Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание - оно обязательно осуществится.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік МЗС Нямеччыны: ранейшых санкцыяў да Беларусі ўжо недастаткова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by