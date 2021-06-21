|
День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что строго запрещено делать во время летнего солнцестояния, а что делать можно и нужно - читайте ниже в нашем материале.
Что означает летнее солнцестояние
Солнцестоянием называют момент, когда Солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, а Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима. Из года в год дата этого события варьируется между 20, 21 и 22 июня.
Обратный "поворот", то есть зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 2021 года.
Энергетически этот день крайне важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее.
Что нельзя делать в День летнего солнцестояния
Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию.
Нельзя выяснять отношения, использовать нецензурные выражения и кричать.
Запрещено также грустить, плакать, лениться, пребывать в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.
Не стоит также допускать нечестного или плохого отношения к другим людям.
Как провести 21 июня
Поскольку сегодня у большинства людей выходной день, проведите его в позитивном ключе, расслабьтесь, но не отлеживайтесь и не ленитесь.
Наденьте светлую и солнечную одежду, настройтесь на позитивный лад, улыбнитесь своему отражению в зеркале - день обещает быть чудесным.
Можно выехать с родными и близкими к водоему или на природу, сплести венок, символизирующий у наших предков Солнце.
Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание - оно обязательно осуществится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетически этот день крайне важен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)