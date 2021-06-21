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Что означает летнее солнцестояние

Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Как провести 21 июня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День летнего солнцестояния 21 июня: что строго запрещено делать Энергетически этот день крайне важен.

Что строго запрещено делать во время летнего солнцестояния, а что делать можно и нужно - читайте ниже в нашем материале.Солнцестоянием называют момент, когда Солнце в своем движении попадает в самую северную или южную точку. С этого времени, а Северном полушарии начинается лето, а в Южном - зима. Из года в год дата этого события варьируется между 20, 21 и 22 июня.Обратный "поворот", то есть зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 2021 года.Энергетически этот день крайне важен. Сегодня важно избавиться от негатива и привлечь в жизнь только хорошее.Не следует сегодня ссориться, конфликтовать, ругаться, проявлять агрессию.Нельзя выяснять отношения, использовать нецензурные выражения и кричать.Запрещено также грустить, плакать, лениться, пребывать в апатии и унынии, а также пускать любой негатив в свою жизнь.Не стоит также допускать нечестного или плохого отношения к другим людям.Поскольку сегодня у большинства людей выходной день, проведите его в позитивном ключе, расслабьтесь, но не отлеживайтесь и не ленитесь.Наденьте светлую и солнечную одежду, настройтесь на позитивный лад, улыбнитесь своему отражению в зеркале - день обещает быть чудесным.Можно выехать с родными и близкими к водоему или на природу, сплести венок, символизирующий у наших предков Солнце.Поблагодарите небесное светило за все хорошее в вашей жизни, простите врагов и загадайте самое заветное желание - оно обязательно осуществится.